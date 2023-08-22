"الكابينت" يفوض نتنياهو وغالانت باستهداف المسلحين الفلسطينيين
اتخذ المجلس الوزاري الأمني والسياسي الإسرائيلي المصغر "الكابينت"، الثلاثاء، قرارا يقضي بمنح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، صلاحيات لاتخاذ أي خطوات مستقبلية، تستهدف المسلحين الفلسطينيين ومن يدعمهم ويمولهم.
وقال مكتب نتنياهو في بيان صدر عنه، إن "الكابينت اتخذ سلسلة من الخطوات الهادفة منها استهداف الأفراد الذين يقومون بتنفيذ عمليات ومن يقومون بتوجيههم، وقد منح رئيس الحكومة ووزير الأمن صلاحيات لاتخاذ إجراءات في هذا السياق"، مؤكدا "دعم وتأييد الكابينت للجيش والأجهزة الأمنية، ودعم جهودهم للحفاظ على أمن المواطنين الإسرائيليين ومواجهة العناصر الإرهابية"، على حد تعبير البيان.
يأتي هذا القرار، بعد اجتماع للكابينت استمر نحو ثلاث ساعات، فيما كشفت تقارير أمنية، أن الجيش والأجهزة الأمنية يتوقعون حدوث تصعيد في العمليات التي ينفذها فلسطينيون، خاصة في مناطق الضفة التي تشهد توترا.
وتشهد مناطق الضفة الغربية مؤخرا، تصاعدا في وتيرة عمليات إطلاق النار ضد المستوطنين، والإثنين، قتلت مستوطنة وأصيب آخر جنوب الخليل، كما قتل إسرائيليان في بلدة حوارة السبت الماضي.