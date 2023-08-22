"الكابينت" يفوض نتنياهو وغالانت باستهداف المسلحين الفلسطينيين

يأتي هذا القرار، بعد اجتماع للكابينت استمر نحو ثلاث ساعات، فيما كشفت تقارير أمنية، أن الجيش والأجهزة الأمنية يتوقعون حدوث تصعيد في العمليات التي ينفذها فلسطينيون، خاصة في مناطق الضفة التي تشهد توترا.

وتشهد مناطق الضفة الغربية مؤخرا، تصاعدا في وتيرة عمليات إطلاق النار ضد المستوطنين، والإثنين، قتلت مستوطنة وأصيب آخر جنوب الخليل، كما قتل إسرائيليان في بلدة حوارة السبت الماضي.