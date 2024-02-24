قياديا داعش أثناء نقلهما إلى العراق على متن طائرة
قياديا داعش أثناء نقلهما إلى العراق على متن طائرةجهاز المخابرات العراقي

العراق يُطيح باثنين من أبرز قيادات داعش (صور)

أعلن جهاز المخابرات العراقي، اليوم السبت، إلقاء القبض على اثنين من أبرز قيادات تنظيم داعش المتشدد بعد تعقبهما لسنوات.

وقال الجهاز في بيان إن القيادي الأول هو "عصام عبد علي سعيدان المكنى (أبو زيد) إعلامي ما يسمّى ولاية الفلوجة، والمتورط بذبح الجندي كاظم الركابي، والمسؤول عن إدارة جميع الأنشطة الإعلامية للعصابات الإرهابية في الفلوجة بعد العام 2014".

قياديا داعش بعد القبض عليهما
قياديا داعش بعد القبض عليهماجهاز المخابرات العراقي

وأضاف أن "أبو زيد" متورط "بتوثيق الكثير من الجرائم الإرهابية والتي كان أبرزها قتل الجنديين مصطفى العذاري، وسمير مراد الدلوي".

القيادي بداعش عصام عبد علي سعيدان المكنى (أبو زيد)
القيادي بداعش عصام عبد علي سعيدان المكنى (أبو زيد)جهاز المخابرات العراقي

وأكد أن القيادي الثاني الذي أُلقي القبض عليه هو "بشير عبد علي سعيدان المكنى (أبو أحمد اتصالات) عسكري ما يسمّى ولاية الفلوجة، والمسؤول عن جميع العمليات الإرهابية لداعش في الفلوجة، بعد العام 2014، والذي كان يتولّى عمليات تأمين وتشفير اتصالات قيادات العصابات الإرهابية".

بشير عبد علي سعيدان المكنى (أبو (أحمد اتصالات)
بشير عبد علي سعيدان المكنى (أبو (أحمد اتصالات) جهاز المخابرات العراقي

وأشار البيان إلى أن إلقاء القبض على هذين القياديين كان في عملية نوعية خارج العراق، وجرى اقتيادهما إلى أراضي البلاد، دون كشف مزيد من التفاصيل.

العراق

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