العراق يُطيح باثنين من أبرز قيادات داعش (صور)

أعلن جهاز المخابرات العراقي، اليوم السبت، إلقاء القبض على اثنين من أبرز قيادات تنظيم داعش المتشدد بعد تعقبهما لسنوات.

وقال الجهاز في بيان إن القيادي الأول هو "عصام عبد علي سعيدان المكنى (أبو زيد) إعلامي ما يسمّى ولاية الفلوجة، والمتورط بذبح الجندي كاظم الركابي، والمسؤول عن إدارة جميع الأنشطة الإعلامية للعصابات الإرهابية في الفلوجة بعد العام 2014".