العراق يُطيح باثنين من أبرز قيادات داعش (صور)
أعلن جهاز المخابرات العراقي، اليوم السبت، إلقاء القبض على اثنين من أبرز قيادات تنظيم داعش المتشدد بعد تعقبهما لسنوات.
وقال الجهاز في بيان إن القيادي الأول هو "عصام عبد علي سعيدان المكنى (أبو زيد) إعلامي ما يسمّى ولاية الفلوجة، والمتورط بذبح الجندي كاظم الركابي، والمسؤول عن إدارة جميع الأنشطة الإعلامية للعصابات الإرهابية في الفلوجة بعد العام 2014".
وأضاف أن "أبو زيد" متورط "بتوثيق الكثير من الجرائم الإرهابية والتي كان أبرزها قتل الجنديين مصطفى العذاري، وسمير مراد الدلوي".
وأكد أن القيادي الثاني الذي أُلقي القبض عليه هو "بشير عبد علي سعيدان المكنى (أبو أحمد اتصالات) عسكري ما يسمّى ولاية الفلوجة، والمسؤول عن جميع العمليات الإرهابية لداعش في الفلوجة، بعد العام 2014، والذي كان يتولّى عمليات تأمين وتشفير اتصالات قيادات العصابات الإرهابية".
وأشار البيان إلى أن إلقاء القبض على هذين القياديين كان في عملية نوعية خارج العراق، وجرى اقتيادهما إلى أراضي البلاد، دون كشف مزيد من التفاصيل.