مليشيات عراقية تعلن استهداف قاعدة أمريكية في سوريا

أعلنت ما تسمى بـ"المقاومة الإسلامية في العراق"، والتي تضم عددا من الميليشيات المدعومة من إيران، اليوم الإثنين، استهداف قاعدة الرميلان الأمريكية في سوريا.

وقالت الميليشيات في بيان لها، إن هجومها يأتي لـ"مقاومة الاحتلال الأمريكي في العراق" وردا على الأحداث الدائرة في غزة.