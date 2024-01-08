مليشيات عراقية تعلن استهداف قاعدة أمريكية في سوريا
أعلنت ما تسمى بـ"المقاومة الإسلامية في العراق"، والتي تضم عددا من الميليشيات المدعومة من إيران، اليوم الإثنين، استهداف قاعدة الرميلان الأمريكية في سوريا.
وقالت الميليشيات في بيان لها، إن هجومها يأتي لـ"مقاومة الاحتلال الأمريكي في العراق" وردا على الأحداث الدائرة في غزة.
وأفاد البيان بأن عناصر ما تسمى بـ"المقاومة الإسلامية في العراق"، هاجموا قاعدة الرميلان في سوريا، بوساطة "الطيران المسيّر"، مؤكدا "المضي باستهداف المعاقل الأمريكية في المنطقة".
ونفذت الميليشيات العراقية الموالية والمدعومة من إيران، عشرات الهجمات بوساطة طائرات مسيّرة مفخخة، وصواريخ كاتيوشا، منذ أكتوبر الماضي، طالت الأهداف والمصالح الأمريكية في العراق وسوريا، ردًّا على الدعم الأمريكي لإسرائيل بحربها على غزة.