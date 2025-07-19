قوات الأمن الداخلي تبدأ الانتشار في السويداء جنوبي سوريا

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية أن قوات الأمن الداخلي بدأت الانتشار في محافظة السويداء جنوبي البلاد.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان مبعوث أمريكي أن إسرائيل وسوريا اتفقتا على وقف إطلاق النار عقب أعمال عنف على مدى أيام في المنطقة ذات الأغلبية الدرزية.

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وكان المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس باراك أعلن في وقت سابق أنه تم التوصل لاتفاق رعته الولايات المتحدة، يقضي بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وسوريا.

ونص الاتفاق على عودة مؤسسات الدولة الإدارية والأمنية بشكل كامل إلى محافظة السويداء، إلى جانب دمج عناصر الفصائل المحلية من أبناء السويداء ضمن وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية، وتكليفهم بالتعاون مع وحدات أمنية أخرى في حفظ الأمن والنظام داخل المحافظة".

وأعلن "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، أن عدد القتلى جراء أعمال العنف في المحافظة ارتفع إلى 718 قتيلا، بينهم 245 مدنيا من أهالي المحافظة.