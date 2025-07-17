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العالم العربي

إسرائيل تستهدف سيارة وتفجر منزلاً جنوبي لبنان (فيديو)

إسرائيل تستهدف سيارة وتفجر منزلاً جنوبي لبنان (فيديو)
المبنى الذي تم تدميره في حولاالمصدر: منصة إكس
إرم نيوز
إرم نيوز
17 يوليو 2025، 8:17 ص

شنّت طائرة مسيّرة إسرائيلية، اليوم الخميس، غارة على سيارة من نوع "رابيد" في بلدة الكفور بالقرب من ثكنة الجيش القديمة جنوبي لبنان. كما دمّر الجيش الإسرائيلي أحد منازل الحي الشرقي من بلدة حولا الجنوبية.

 وفق فيديوهات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وقع الانفجار في الطرف اللبناني من البلدة، وتردّد صداه في بلدات قضاءي مرجعيون وبنت جبيل وقراهما.

وذكر شهود عيان أن المنزل الذي فجره الجيش الإسرائيلي يبعد عن موقع العباد الحدودي الإسرائيلي  1500 مترٍ، وعن الموقع المستحدث على طريق حولا-مركبا 1200 مترٍ.

وتشهد المنطقة تصعيدا ميدانيا متواصلا منذ أشهر؛ إذ تشن إسرائيل هجمات متكررة في العمق اللبناني، وشملت قصف منازل، وتدمير بنى تحتية، وتفجير مبان عدة في المنطقة الحدودية خلال الأسابيع الماضية.

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