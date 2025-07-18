البلعوس يهاجم الهجري ويوجه رسالة للعشائر البدوية

شن الشيخ ليث البلعوس، قائد "حركة رجال الكرامة" في السويداء السورية هجومًا حادًا على شيخ عقل الطائفة الدرزية، حكمت الهجري، داعيا الدروز إلى التصدي لمن وصفهم بـ "عصابة الهجري وشبيحته".

وقال البلعوس في بيان، إن "العشائر البدوية في سوريا جاءت إلى السويداء بطلب منه شخصيًا، لا لقتال طائفة ولا لمواجهة مكون، بل للتصدي لعصابة الهجري العميل وشبيحته، الذين خانوا الجبل وتحالفوا مع أعداء الوطن".

ووجه البلعوس نداء إلى المجموعات المسلحة التابعة للعشائر البدوية، قائلا: "رجاءً، لا تُقال عبارة "جيناكم يا دروز"، لأن القضية ليست مع الدروز ككل، بل مع الهجري فقط، ومن التفّ حوله من الفاسدين والمأجورين".

وأضاف: "معركتنا اليوم ليست طائفية، بل وطنية خالصة، بين أناس باعوا الأرض، وأناس أقسموا أن يحموها".

والبلعوس واحد من أبرز الشخصيات السياسية والعسكرية في محافظة السويداء السورية.

ويتزعم البلعوس "قوات شيخ الكرامة" وهو عضو مؤسس في "حركة رجال الكرامة"، التي تأسست عام 2015 بعد اغتيال والده، الشيخ وحيد البلعوس، الذي كان يشغل منصب شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في السويداء.​