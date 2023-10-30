ما يجب معرفته حول أزمة الرهائن المعقدة بين حماس وإسرائيل
في خضم التطور الصادم والمأساوي للأحداث الحالية بين حماس وإسرائيل ووجود أكثر من مئتي رهينة إسرائيلية، تحدث تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" عن التفاصيل الأساسية لوضع الرهائن، وتاليا أبرزها بحسب التقرير:
دوافع حماس لأخذ الرهائن
وفقا لمسؤولين إسرائيليين، فإن الوثائق التي تم الحصول عليها من المسلحين الذين قتلوا في مواقع الهجوم تكشف عن استراتيجية "شريرة".
وتضمنت هذه الوثائق أوامر لمسلحين "بقتل أكبر عدد ممكن من الأفراد واحتجاز الرهائن حتى تلقي المزيد من التعليمات" وفق ما ذكرته الصحيفة التي اعتمدت في تقريرها على التصريحات الإسرائيلية.
مطالب حماس
أعلنت حماس أنها تسعى إلى إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية مقابل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.
وحتى حزيران، كانت إسرائيل تحتجز 4499 فلسطينياً لأسباب أمنية، من بينهم 183 من غزة، حسبما أفادت منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية "بتسيلم".
والجدير بالذكر أن عملية تبادل الأسرى جرت في عام 2011 عندما تم إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط بعد أكثر من خمس سنوات في الأسر مقابل 1027 فلسطينيًا، بما في ذلك أحد كبار قادة حماس يحيى السنوار.
عدد الرهائن وخلفياتهم
حددت السلطات الإسرائيلية هويات 230 رهينة احتجزتهم حماس ومسلحون آخرون في 7 أكتوبر/تشرين الأول. ومن بين هؤلاء الرهائن، تم إطلاق سراح أمريكيين اثنين وإسرائيليين اثنين.
وتنحدر جنسيات الرهائن من حوالي 30 دولة مختلفة، ومن بينهم أفراد من خلفيات متنوعة، مثل النساء والأطفال وكبار السن، وبعضهم يحمل جنسيات مزدوجة.
وكان بعض الرهائن يحضرون مهرجانًا موسيقيًا في جنوب إسرائيل بالقرب من قطاع غزة، بينما كان آخرون من المقيمين أو الزوار في مستوطنات المنطقة.
إصدارات الاستضافة
أطلقت حماس سراح أربع رهائن حتى الآن، ويتم إطلاق سراحهم بشكل منفصل. وتم إطلاق سراح أم وابنتها وهن أمريكيتان، من خلال جهود الوساطة القطرية.
وفي وقت لاحق، تم إطلاق سراح امرأتين إسرائيليتين مسنتين لأسباب إنسانية.
المفاوضات والتحديات المستمرة
وتستمر المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس بشأن الرهائن، بجهود وساطة من قطر ومصر، فيما تطالب حماس بوقف إطلاق النار وتسليم المساعدات.
ويصر المسؤولون الإسرائيليون على ضرورة إطلاق سراح جميع الرهائن قبل السماح بتسليم الوقود، مستشهدين بمخاوف بشأن احتمال تحويله لأغراض عسكرية.
مواقع الرهائن وظروف المعيشة
وزعت حماس الرهائن على مواقع مختلفة في غزة لعرقلة العمليات العسكرية الإسرائيلية، وعلى الرغم من الظروف الصعبة، كانت الظروف المعيشية للرهائن نقطة خلاف.
الرد الدولي المعقد
أثارت أزمة الرهائن اهتماماً وتدقيقاً دولياً كبيراً. وواجهت إسرائيل ضغوطاً محلية ودولية لحملها على الامتناع عن القيام بغزو بري واسع النطاق لقطاع غزة، الأمر الذي أتاح المجال للمفاوضات بشأن إطلاق سراح الرهائن ومعالجة المخاوف الإنسانية.
وفي هذا المنعطف الحرج، ينتظر العالم حل أزمة الرهائن، في حين يؤكد على ضرورة التوصل إلى حل لأزمة الرهائن والحاجة إلى السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.
وستؤثر المفاوضات الجارية ونتائجها بشكل كبير على مستقبل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مما يترك العديد من الأسئلة التي يتعين الإجابة عليها في الأيام المقبلة.
المصدر: صحيفة وول ستريت جورنال