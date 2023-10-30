ما يجب معرفته حول أزمة الرهائن المعقدة بين حماس وإسرائيل



مطالب حماس

أعلنت حماس أنها تسعى إلى إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية مقابل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.

وحتى حزيران، كانت إسرائيل تحتجز 4499 فلسطينياً لأسباب أمنية، من بينهم 183 من غزة، حسبما أفادت منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية "بتسيلم".

والجدير بالذكر أن عملية تبادل الأسرى جرت في عام 2011 عندما تم إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط بعد أكثر من خمس سنوات في الأسر مقابل 1027 فلسطينيًا، بما في ذلك أحد كبار قادة حماس يحيى السنوار.

عدد الرهائن وخلفياتهم

حددت السلطات الإسرائيلية هويات 230 رهينة احتجزتهم حماس ومسلحون آخرون في 7 أكتوبر/تشرين الأول. ومن بين هؤلاء الرهائن، تم إطلاق سراح أمريكيين اثنين وإسرائيليين اثنين.