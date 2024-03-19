غارة إسرائيلية تستهدف مواقع عسكرية في ريف العاصمة السورية دمشق

أفادت تقارير سورية، فجر اليوم الثلاثاء، بسماع دوي انفجارات قوية هزت العاصمة السورية دمشق ومحيطها، بحسب وكالة الأنباء السورية.

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني قوله إنه في "حوالي الساعة 2:10 من فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل".

وأضاف المصدر أن الغارة الإسرائيلية استهدفت "عدداً من النقاط العسكرية في ريف دمشق"، دون تحديد طبيعة تلك النقاط أو المواقف المستهدفة.

وأكد أن "وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها واقتصرت الخسائر على الماديات".

من جانبه، أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" بأن ضربة إسرائيلية استهدفت محيط منطقة "يبرود" في ريف العاصمة دمشق، لافتاً إلى أن المضادات الأرضية الحكومية تصدت لأهداف في سماء دمشق.