الجيش الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات واقتحامات بالضفة الغربية

عناصر من الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربيةالمصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
إرم نيوز
02 سبتمبر 2025، 12:58 م

اعتقلت القوات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أكثر من 10 مواطنين فلسطينيين، واقتحمت 150 منزلًا خلال اقتحام قرية كفر قليل شرق نابلس بشمال الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية وأمنية قولها إن "الاقتحام بدأ فجر اليوم، وأسفر حتى اللحظة عن اعتقال أكثر من 10 مواطنين، ومداهمة أكثر من 150 منزلًا وتفتيشها، واقتحام مقبرة القرية".

وأشارت الوكالة إلى أن "آليات الاحتلال اقتحمت القرية واعتدت على أحد المواطنين، ما أدى إلى إصابته برضوض، نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج في ساعات الفجر، وما زال الاحتلال يفرض حظرًا للتجوال على القرية، والاقتحام ما زال مستمرًا".

واقتحمت القوات الإسرائيلية عدة مناطق في الضفة الغربية، فجر الثلاثاء، وأصابت شخصًا على الأقل بالرصاص واعتقلت آخرين، وفق وسائل إعلام فلسطينية.

وأفادت التقارير بأن القوات أطلقت الرصاص على شاب في بلدة طمون بطوباس قبل اعتقاله، كما داهمت عددًا من المنازل في محافظات نابلس وطولكرم وطوباس وجنين والخليل، واعتقلت مجموعة من الأشخاص بينهم رئيس بلدية الخليل تيسير أبو اسنينة.

وأظهرت صور آثار دمار خلفتها جرافات إسرائيلية خلال الاقتحامات في بلدة بلعا شرق طولكرم.

