بلومبيرغ: ليس لدى إيران سيناريوهات سهلة للرد على إسرائيل

وفي حين ردت إيران تاريخياً على الاستفزازات بخطوات محسوبة ومدروسة جيدا، إلا أن المعلومات الاستخباراتية الأخيرة تشير إلى أن هجوماً انتقامياً كبيراً قد يكون وشيكاً؛ الأمر الذي يُثير مخاوف من أن تؤدي مثل هذه الخطوة إلى تصعيد الصراع في الشرق الأوسط بشكل كبير، ووضع إيران في مرمى النيران مباشرة.

وفي منشور على منصة "إكس"، قال وزير الخارجية البريطاني "ديفيد كاميرون" إنه أبلغ وزير الخارجية الإيراني في مكالمة هاتفية، أمس الخميس، بأنه يتعيّن على إيران ألا تجر الشرق الأوسط إلى صراع أوسع.

كما أعرب عن قلقه العميق إزاء احتمال أن يؤدي سوء التقدير إلى مزيد من العنف، بحسب تعبيره.

في الأثناء، تجد إيران نفسها في وضع محفوف بالمخاطر، حيث تواجه ضغوطًا للرد على هجوم دمشق مع تجنّب الإجراءات التي يمكن أن تصرف الانتباه عن الحرب الدائرة في غزة.

ويشكل احتمال نشوب حرب شاملة مع إسرائيل مخاطر كبيرة، حيث من المرجّح أن يجذب مثل هذا السيناريو الولايات المتحدة وحلفاء إسرائيل الآخرين.

وعلى الرغم من أن القدرات العسكرية الإيرانية هائلة، إلا أنها تواجه أنظمة دفاعية إسرائيلية متطورة؛ ما يشكّل تحديات أمام أي ضربة محتملة.