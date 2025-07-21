إسرائيل: البيان الدولي المشترك حول غزة "منفصل عن الواقع"

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم الاثنين، رفضها البيان المشترك الصادر عن أكثر من 20 دولة والذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة ووصفته بأنه "منفصل عن الواقع ويوجه رسالة خاطئة لحركة حماس"، على حد قولها.

وأكدت في بيان، نقلته "يديعوت أحرنوت"، أنه "يجب توجيه جميع الادعاءات حول عدم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن إلى حركة حماس التي بدأت هذه الحرب وتطيل أمدها. لا يذكر البيان دور حماس ومسؤوليتها عن الوضع. إنها وحدها المسؤولة عن استمرار المعاناة على كلا الجانبين".

ودعت بريطانيا وأكثر من 20 دولة أخرى اليوم الاثنين، إلى وقف فوري للحرب في غزة وانتقدت نظام توزيع المساعدات الإسرائيلي بعد مقتل مئات الفلسطينيين بالقرب من مواقعه في أثناء محاولات الحصول على الطعام.

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وقالت فرنسا وإيطاليا واليابان وأستراليا وكندا والدنمارك ودول أخرى إن أكثر من 800 فلسطيني قُتلوا أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات، وندّدت هذه الدول بما وصفته بأنه "توزيع غير منظم للمساعدات وقتل وحشي للمدنيين".