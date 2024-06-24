الخارجية الأمريكية: لا اتفاق مع إسرائيل بشأن مستقبل غزة

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية عدم وجود اتفاق مع إسرائيل بشأن مستقبل غزة، مشيرة إلى أن واشنطن لا تزال تعارض إعادة احتلال القطاع بلا نهاية.

وقالت الوزارة إن الوزير أنتوني بلينكن سيؤكد لوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الاثنين، أهمية تطوير إسرائيل خطة قوية وواقعية لحكم غزة بمجرد انتهاء الحرب، بحسب "رويترز".

وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر، في إفادة صحفية، إن بلينكن سيناقش أيضا مع غالانت، الذي يزور واشنطن هذا الأسبوع، ضرورة تجنب المزيد من التصعيد في صراع غزة، وتحسين وصول المساعدات الإنسانية.