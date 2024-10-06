نيويورك تايمز: احتفالات إسرائيل بنجاحاتها الأخيرة "سابقة لأوانها"

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن احتفالات إسرائيل "بنجاحاتها الأخيرة قد تكون سابقة لأوانها"، في إشارة إلى سلسلة الهجمات وعمليات الاغتيال التي طالت قيادات كبيرة في ميليشيا "حزب الله"، على رأسهم الأمين العام للحزب، حسن نصر الله.

ولفت تقرير الصحيفة الأمريكية إلى تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال لقائه جنودًا، يوم الأحد، إذ قال: "أنا هنا مع جنود الجيش على الحدود الشمالية، وعلى بعد أمتار قليلة من هنا يوجد أصدقاؤهم عبر الحدود، يقومون بتفكيك البنية التحتية التي أعدها حزب الله لمهاجمة بلداتنا".

وأضاف نتنياهو، عشية الذكرى الأولى لهجوم السابع من أكتوبر: "قبل عام، تعرضنا لضربة رهيبة، وفي الأشهر الـ 12 الماضية، قمنا بتغيير الواقع.. العالم كله يندهش من الضربات التي توجهونها لأعدائنا، وأنا أحييكم وأقول لكم: أنتم جيل النصر".

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ووفق "نيويورك تايمز"، فإنه مع توغل القوات الإسرائيلية في عمق لبنان برًا، ستواجه هذه القوات مخاطر كبيرة، أهمها مواجهة الأسلحة المتطورة التي تستخدمها ميليشيا حزب الله.

وقالت إن إسرائيل دفعت "ثمنًا باهظًا" لتوغلها الأخير في لبنان، لافتة إلى أنه إذا فشلت الحكومة الإسرائيلية في وضع استراتيجية خروج واضحة، مثلما حدث في غزة، فقد يضطر الجيش الإسرائيلي إلى خوض حرب مطولة، تستنزف موارده إلى أقصى حد.

استراتيجية خروج من لبنان

وبحسب "نيويورك تايمز"، فإن ما يقلق معظم خبراء الأمن الإسرائيليين، أنه ليس واضحًا ما إذا كانت إسرائيل لديها استراتيجية خروج واضحة من لبنان، ما يثير مخاوف من أن الجيش الإسرائيلي قد يتورط في حرب استنزاف.

وقال الخبراء إن الحكومة الإسرائيلية بحاجة إلى ترجمة الإنجازات العسكرية للجيش إلى نجاح سياسي، من خلال إبرام اتفاق دبلوماسي يعيد الأمن إلى شمالي البلاد.

وأكدوا أنه في غياب مثل هذه الصفقة، فمن غير الواضح متى سيتمكن نحو 60 ألف نازح من العودة إلى ديارهم.

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استعداد لمعركة جديدة

ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى استعداد إسرائيل منذ حرب عام 2006 لخوض معركة جديدة ضد ميليشيا حزب الله، لكن المشكلة تكمن في أن إنهاء هذه الحرب قد يكون صعبًا.

ورغم الانتكاسات الأخيرة، أصبحت ميليشيا حزب الله أكثر استعدادًا لخوض حرب مع إسرائيل، مقارنة بالمرة السابقة، بعد أن بنت ترسانة من الصواريخ، ودربت عشرات الآلاف من المسلحين، ودرس قادتها إسرائيل بعناية، وفق "نيويورك تايمز".