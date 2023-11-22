تونس.. مذكرة إيداع بالسجن بحق مدير المخابرات السابق

ذكرت إذاعة "موزاييك أف أم" التونسية، اليوم الثلاثاء، أن القضاء أصدر مذكرة إيداع بالسجن في حق مدير جهاز المخابرات السابق محرز الزواري، وذلك في قضية التآمر على أمن الدولة من خلال تكوين "وفاق إجرامي".

وكانت الناطقة باسم "القطب القضائي لمكافحة الإرهاب" في تونس، حنان قداس، قد قالت في تصريحات نقلتها عنها وكالة الأنباء الرسمية إنه "جرى إلقاء القبض على الزواري المفتش عنه، وتقديمه أمام قاضي التحقيق الذي استمع إليه وتم إصدار مذكرة إيداع بالسجن في حقه".

وسبق أن شغل الزواري منصب مدير المخابرات في تونس بين 2011 و2013 في فترة حكمت فيها حركة النهضة الإسلامية، وصدرت في حقه مذكرة إيداع بالسجن عام 2022 في قضية تتعلق بـ "تسفير التونسيين إلى بؤر القتال'' مثل سوريا والعراق وليبيا، لكن تم الإفراج عنه لاحقاً.