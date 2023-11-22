تونس.. مذكرة إيداع بالسجن بحق مدير المخابرات السابق
ذكرت إذاعة "موزاييك أف أم" التونسية، اليوم الثلاثاء، أن القضاء أصدر مذكرة إيداع بالسجن في حق مدير جهاز المخابرات السابق محرز الزواري، وذلك في قضية التآمر على أمن الدولة من خلال تكوين "وفاق إجرامي".
وكانت الناطقة باسم "القطب القضائي لمكافحة الإرهاب" في تونس، حنان قداس، قد قالت في تصريحات نقلتها عنها وكالة الأنباء الرسمية إنه "جرى إلقاء القبض على الزواري المفتش عنه، وتقديمه أمام قاضي التحقيق الذي استمع إليه وتم إصدار مذكرة إيداع بالسجن في حقه".
وسبق أن شغل الزواري منصب مدير المخابرات في تونس بين 2011 و2013 في فترة حكمت فيها حركة النهضة الإسلامية، وصدرت في حقه مذكرة إيداع بالسجن عام 2022 في قضية تتعلق بـ "تسفير التونسيين إلى بؤر القتال'' مثل سوريا والعراق وليبيا، لكن تم الإفراج عنه لاحقاً.
وتجري السلطات التونسية تحقيقات واسعة في إطار قضية تعرف محليا بـ"التآمر على أمن الدولة"، إذ تلاحق عددا من الشخصيات البارزة، مثل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض، فيما تم فتح قضية أخرى في هذا الصدد، إذ تم إصدار مذكرات جلب دولية في حق رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد وشخصيات أخرى.
وشهدت تونس، منذُ فبراير/شباط الماضي، سلسلة من الإيقافات بحق شخصيات بارزة، مثل رجل الأعمال المثير للجدل كمال اللطيف، والنشطاء السياسيين عصام الشابي وخيام التركي وغازي الشواشي وغيرهم، في قضية التآمر على أمن الدولة.