مقتل 15 فلسطينيا إثر قصف منزلين في رفح
قُتل 15 فلسطينياً وأصيب آخرون، فجر السبت، إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلين شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.
وأفاد مراسل "إرم نيوز" بوصول 12 قتيلاً إلى مستشفى أبو يوسف النجار في مدينة رفح، بعد قصف إسرائيلي استهدف منزلاً لعائلة حجازي كان يؤوي نازحين من شمال القطاع.
وأشار شهود عيان لـ"إرم نيوز" أن عدداً من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض، حيث كان المنزل يعج بالنازحين الذين فروا من مناطق القتال الخطيرة في شمال قطاع غزة.
وقالت مصادر طبية في المستشفى إن طفلاً وسيدة من بين ضحايا القصف الإسرائيلي على المنزل، لافتة أن الطواقم الطبية تتعامل مع عدد كبير من المصابين بإصابات متفاوتة.
وبحسب إحصائيات فلسطينية، نزح أكثر من ميلون و200 ألف فلسطيني إلى مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة، هرباً من مناطق التوغل الإسرائيلي في شمال ووسط القطاع، ومن مدينة خانيونس المجاورة لرفح.