مقتل 15 فلسطينيا إثر قصف منزلين في رفح

قُتل 15 فلسطينياً وأصيب آخرون، فجر السبت، إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلين شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" بوصول 12 قتيلاً إلى مستشفى أبو يوسف النجار في مدينة رفح، بعد قصف إسرائيلي استهدف منزلاً لعائلة حجازي كان يؤوي نازحين من شمال القطاع.

وأشار شهود عيان لـ"إرم نيوز" أن عدداً من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض، حيث كان المنزل يعج بالنازحين الذين فروا من مناطق القتال الخطيرة في شمال قطاع غزة.