احتفال بـ"يوم المرأة الإماراتية" وسط إشادة بمساهمتها المتميزة
تحتفل دولة الإمارات، يوم الاثنين 28 أغسطس آب، بـ"يوم المرأة الإماراتية" تحت شعار "نتشارك للغد"، وسط إشادة بما حققته من إنجازات على مختلف الصعد.
ويأتي احتفال هذا العام تماشياً مع شعار الدولة لعام 2023 "اليوم للغد"، الذي أطلقه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بهدف إبراز جهود الإمارات المحلية، ومساهمتها العالمية في معالجة تحديات الاستدامة عبر البحث عن حلول مبتكرة في مجالات الطاقة والتغير المناخي.
وهنأ رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، المرأة الإماراتية، عبر تغريدة في منصة "إكس".
وكتب الشيخ محمد بن زايد "إلى أم الإمارات، أخواتي، أم أبنائي، بناتي".
وتابع "إلى المرأة الإماراتية، بنات زايد، أنتن الإشراقة على وجه الوطن الذي تباركت بكن مسيرته، وبشارة تقدمه، ذخرنا في أوقات العطاء، وحظنا في لحظات التفوق. دوركن أساس، وطموحكن سماء".
وهنأ رئيس دولة الإمارات قائلا "كل عام وأنتن بعزكن وعز وطننا".
وتعتبر الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات "، رائدة الحركة النسائية في دولة الإمارات ويعود لها الفضل في تأسيس الاتحاد النسائي العام.
وانطلق العمل النسائي في الإمارات منذ الثامن من شهر فبراير عام 1973 أي بعد أقل من عامين من قيام الاتحاد ،حيث تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية لتكون أول تجمع نسائي في الإمارات وتوالى بعد ذلك إنشاء الجمعيات في مختلف إمارات الدولة وصولاً إلى تأسيس الاتحاد النسائي العام سنة 1975 وضم كافة الجمعيات النسائية في الدولة.
ونجحت الإمارات في تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والمناصب القيادية ومراكز صنع القرار، إذ تصل نسبة تمثيلها في التشكيل الوزاري لحكومة الدولة إلى نحو 27.5 بالمئة، وترتفع إلى 50 بالمئة في عضوية المجلس الوطني الاتحادي، وهي من أعلى المعدلات، الإقليمية والعالمية، وفقاً للتقارير ومؤشرات التنافسية.