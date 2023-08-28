احتفال بـ"يوم المرأة الإماراتية" وسط إشادة بمساهمتها المتميزة

تحتفل دولة الإمارات، يوم الاثنين 28 أغسطس آب، بـ"يوم المرأة الإماراتية" تحت شعار "نتشارك للغد"، وسط إشادة بما حققته من إنجازات على مختلف الصعد.

ويأتي احتفال هذا العام تماشياً مع شعار الدولة لعام 2023 "اليوم للغد"، الذي أطلقه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بهدف إبراز جهود الإمارات المحلية، ومساهمتها العالمية في معالجة تحديات الاستدامة عبر البحث عن حلول مبتكرة في مجالات الطاقة والتغير المناخي.

وهنأ رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، المرأة الإماراتية، عبر تغريدة في منصة "إكس".

وكتب الشيخ محمد بن زايد "إلى أم الإمارات، أخواتي، أم أبنائي، بناتي".

وتابع "إلى المرأة الإماراتية، بنات زايد، أنتن الإشراقة على وجه الوطن الذي تباركت بكن مسيرته، وبشارة تقدمه، ذخرنا في أوقات العطاء، وحظنا في لحظات التفوق. دوركن أساس، وطموحكن سماء".

وهنأ رئيس دولة الإمارات قائلا "كل عام وأنتن بعزكن وعز وطننا".