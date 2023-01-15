القوى السنية تنتقد تجاهل الحكومة العراقية إقرار قانون العفو العام

برز قانون العفو العام في العراق إلى الواجهة مجددًا، مع انطلاق أعمال الفصل التشريعي الثاني للبرلمان، وسط انتقادات لتجاهل القوى السياسية إجراء تعديل عليه، بما يضمن الإفراج عن المعتقلين الأبرياء.

وتعديل هذا القانون أدرج ضمن الاتفاق السياسي بين القوى السنية، وقوى الإطار التنسيقي، خلال مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.