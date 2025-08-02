logo
العالم العربي

مقتل فلسطيني برصاص مستوطنين في بلدة عقربا بالضفة الغربية

مقتل فلسطيني برصاص مستوطنين في بلدة عقربا بالضفة الغربية
هجوم للمستوطنين على قرية قرب رام الله بالضفة الغربية- أرش...المصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
02 أغسطس 2025، 7:37 م

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، إن فلسطينيا يبلغ من العمر 24 عاما قتل برصاص مستوطنين في الضفة الغربية.

وذكرت الوزارة في بيان أوردته وكالة "رويترز"، "استشهاد الشاب معين صبحي محمد أصفر برصاص مستوطنين في بلدة عقربا بنابلس".

ولم يصدر بعد بيان من الجيش الإسرائيلي عن الواقعة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إنه تعامل مع سبع إصابات بين المواطنين الذين سقطوا في مواجهات مع مستوطنين في بلدة عقربا.

وتشير بيانات رسمية فلسطينية إلى مقتل 1012 فلسطينيا وإصابة نحو 7 آلاف على يد الجيش الإسرائيلي ومستوطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية فضلا عن اعتقال أكثر من 18 ألفا وذلك منذ انطلاق الحرب في غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

أخبار ذات علاقة

باريس: عنف المستوطنين في الضفة الغربية "أعمال إرهابية"

باريس: عنف المستوطنين في الضفة الغربية "أعمال إرهابية"

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC