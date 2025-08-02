مقتل فلسطيني برصاص مستوطنين في بلدة عقربا بالضفة الغربية

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، إن فلسطينيا يبلغ من العمر 24 عاما قتل برصاص مستوطنين في الضفة الغربية.

وذكرت الوزارة في بيان أوردته وكالة "رويترز"، "استشهاد الشاب معين صبحي محمد أصفر برصاص مستوطنين في بلدة عقربا بنابلس".

ولم يصدر بعد بيان من الجيش الإسرائيلي عن الواقعة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إنه تعامل مع سبع إصابات بين المواطنين الذين سقطوا في مواجهات مع مستوطنين في بلدة عقربا.

وتشير بيانات رسمية فلسطينية إلى مقتل 1012 فلسطينيا وإصابة نحو 7 آلاف على يد الجيش الإسرائيلي ومستوطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية فضلا عن اعتقال أكثر من 18 ألفا وذلك منذ انطلاق الحرب في غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.