بينهم أطفال.. 36 قتيلا إثر غارات إسرائيلية على قطاع غزة

شنّت القوات الإسرائيلية منذ فجر الثلاثاء، سلسلة غارات جوية ومدفعية مكثفة على مناطق عدة في قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 36 فلسطينياً، وإصابة آخرين، وسط تحذيرات من نقص المواد الطبية.

وأوضح مصدر في الإسعاف والطوارئ أن فلسطينياً قُتل، وآخرين أصيبوا في قصف على حي تل الهوا جنوب غربي غزة، فيما أفاد مجمع ناصر الطبي بمقتل 3 فلسطينيين، وإصابة آخرين في خان يونس أثناء تلقيهم المساعدات.

كما استهدفت الغارات أحياء الشيخ رضوان، والزوايدة، ومناطق أخرى، ما أسفر عن مزيد من القتلى والجرحى، وفق وسائل إعلام فلسطينية.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة خروج مستشفيات العيون، وحمد، والرنتيسي، عن الخدمة نتيجة القصف المستمر.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن الكوادر الطبية تعمل بموارد محدودة وسط ظروف صعبة، بينما أفاد مستشفى العودة باستقبال قتلى وإصابات من بينهم نساء.

كما طال القصف منازل المدنيين، وخيام النازحين، في مناطق متعددة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الأطفال والنساء، إضافة إلى استهداف سيارات المواطنين والشوارع الرئيسة أثناء تزويد الأهالي بالمياه.

واندلعت الحرب في قطاع غزة إثر هجوم لحماس على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل 1219 شخصاً، معظمهم من المدنيين، واختطاف 250 شخصاً.

أخبار ذات علاقة تحقيق أممي: إسرائيل تسعى لسيطرة دائمة على غزة

وقُتل أكثر من 65 ألف فلسطيني على الأقل، معظمهم من المدنيين، في قطاع غزة جراء الحملة العسكرية العنيفة التي باشرها الجيش الإسرائيلي عقب الهجوم، وفق أرقام وزارة الصحة التابعة لحماس، والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.