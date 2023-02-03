بايدن يؤكد للعاهل الأردني دعمه للوضع الراهن في الأقصى
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، دعمه لـ"الوضع الراهن" القانوني في الحرم القدسي، وذلك خلال استضافته العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في البيت الأبيض.
وقال بيان صادر عن البيت الأبيض، إن بايدن أعاد التأكيد خلال مأدبة غداء خاصة مع العاهل الأردني وولي عهده الأمير الحسين، على "طبيعة الصداقة الوثيقة والدائمة بين الولايات المتحدة والأردن".
وبالإشارة إلى التوتر المتصاعد حول الحرم القدسي، أعاد بايدن التأكيد على "الضرورة الملحة للحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة بالقدس"، مؤكدا على الموقف الأمريكي "الداعم بقوة لحل الدولتين".
وأقر بايدن أيضا في البيان بدور المملكة الأردنية "الحاسم كوصي على الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس".
ويسمح في ظل الوضع الراهن لغير المسلمين بزيارة الحرم القدسي في أوقات محددة، ولكن يحظر عليهم الصلاة هناك.
وفي السنوات الأخيرة، قام عدد متزايد من اليهود ومعظمهم من القوميين الإسرائيليين بالصلاة سرا في الحرم، ما أثار غضب الفلسطينيين.
وفي كانون الثاني/ يناير، اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي الجديد إيتمار بن غفير، باحات المسجد الأقصى، ما أثار إدانات واسعة لما ينظر إليه على أنه "تجاوز لخط أحمر".