بايدن يؤكد للعاهل الأردني دعمه للوضع الراهن في الأقصى

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، دعمه لـ"الوضع الراهن" القانوني في الحرم القدسي، وذلك خلال استضافته العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في البيت الأبيض.

وقال بيان صادر عن البيت الأبيض، إن بايدن أعاد التأكيد خلال مأدبة غداء خاصة مع العاهل الأردني وولي عهده الأمير الحسين، على "طبيعة الصداقة الوثيقة والدائمة بين الولايات المتحدة والأردن".

وبالإشارة إلى التوتر المتصاعد حول الحرم القدسي، أعاد بايدن التأكيد على "الضرورة الملحة للحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة بالقدس"، مؤكدا على الموقف الأمريكي "الداعم بقوة لحل الدولتين".

وأقر بايدن أيضا في البيان بدور المملكة الأردنية "الحاسم كوصي على الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس".