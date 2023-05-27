إدانات عربية لاقتحام مقر سكن سفير الأردن في الخرطوم

دان كل من البرلمان العربي ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر اليوم السبت، تعرض منزل السفير الأردني في العاصمة السودانية الخرطوم للاعتداء والتخريب.

وأكد البرلمان العربي مجددا رفضه أشكال الاعتداء على البعثات الدبلوماسية، داعيا السلطات السودانية إلى اتخاذ ما يلزم لتوفير التأمين الكامل للبعثات الدبلوماسية ليتمكنوا من أداء دورهم في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها السودان.

ودعا البرلمان في بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إلى الالتزام بوقف إطلاق النار، وتهيئة الأجواء للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السودانية.