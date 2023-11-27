خبراء: قنابل الفوسفور الإسرائيلية تكبد لبنان أعباء اقتصادية وبيئية

أضاف القصف الإسرائيلي بالقنابل الفسفورية لأحراج المنطقة الحدودية جنوب لبنان، أعباء بيئية واقتصادية جمّة على البلاد، بحسب إحصائيات محلية.

وتوثق الإحصائيات التي جمعتها منظمات محلية، اشتعال نحو 368 حريقًا، وتدمير أكثر من 45 ألف شجرة زيتون، يتراوح عمرها بين العشرين والمئة عام، فضلًا عن الأشجار الحرجية، فيما بلغ مجمل الأراضي المحروقة نحو 1000 دونم.

وإلى جانب ذلك، ألحقت الاستهدافات الإسرائيلية أضرارًا بالغة بالمزروعات والماشية وبقطاع تربية النحل.

وقال وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عباس الحاج حسن، في وقت سابق إنه "لغاية اليوم، لم يعرف بعد تأثير القنابل الفوسفورية على التربة، وإلى أن لبنان طلب من منظمة الفاو إرسال خبراء لفحص انعكاساتها على التربة والمحاصيل والمزروعات وعلى المياه الجوفية".