خبراء: قنابل الفوسفور الإسرائيلية تكبد لبنان أعباء اقتصادية وبيئية
أضاف القصف الإسرائيلي بالقنابل الفسفورية لأحراج المنطقة الحدودية جنوب لبنان، أعباء بيئية واقتصادية جمّة على البلاد، بحسب إحصائيات محلية.
وتوثق الإحصائيات التي جمعتها منظمات محلية، اشتعال نحو 368 حريقًا، وتدمير أكثر من 45 ألف شجرة زيتون، يتراوح عمرها بين العشرين والمئة عام، فضلًا عن الأشجار الحرجية، فيما بلغ مجمل الأراضي المحروقة نحو 1000 دونم.
وإلى جانب ذلك، ألحقت الاستهدافات الإسرائيلية أضرارًا بالغة بالمزروعات والماشية وبقطاع تربية النحل.
وقال وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عباس الحاج حسن، في وقت سابق إنه "لغاية اليوم، لم يعرف بعد تأثير القنابل الفوسفورية على التربة، وإلى أن لبنان طلب من منظمة الفاو إرسال خبراء لفحص انعكاساتها على التربة والمحاصيل والمزروعات وعلى المياه الجوفية".
الآثار السامة.. الفوسفور ليس الوحيد
يقول الخبير العسكري العميد جورج نادر لـ "إرم نيوز" إن "جميع أنواع البارود تحتوي بما فيها الفوسفور، تحتوي على مواد كيميائية وغازات مسببة للسرطان، وهي مضرة للبيئة والإنسان، وإذا أصابت الشخص فهي تسبب الجروح والتسمم".
وأوضح نادر أن استخدام القذائف الفوسفورية المحرّمة دوليًا في المناطق المأهولة، "تسبب أضرارًا كارثية، بالغة الخطورة إذا تعرض لها الأشخاص مباشرة، أو من مسافة قريبة، وتؤدي إلى حروق لا شفاء منها وإلى الاختناق وتلف الأعضاء المختلفة".
من جهتها، لم تستبعد النائبة في البرلمان اللبناني والخبيرة في الكيمياء التحليلية نجاة عون، استخدام إسرائيل لمواد عالية الخطورة إلى جانب الفوسفور في قصف المناطق اللبنانية.
وقالت عون لـ"إرم نيوز"، إن "القنابل الفوسفورية تتفاعل عند انفجارها مع الأوكسجين وتنتج حرارة تفوق ال 800 درجة مئوية، مسببة الحرائق الواسعة والتي تستمر وقتا طويلاً".
وأشارت إلى أن ترسبات هذه العملية تكون فوق سطح الأرض، ويمكن أن تتخزن تحت الأرض بنسبة ضئيلة، داعية إلى غسل أي مواد أو محاصيل طالها القصف بالماء والصابون قبل استخدامها لتجنب المواد السامة.
وبحسب عون فإن المخاطر الأساسية جراء القصف الإسرائيلي تكمن في الحرائق، التي تجعل الأرض مفتوحة وعارية وتهدد التربة وتجعلها عرضة للانزلاق.
وقالت إن المسألة الأهم في قضية التغير المناخي اليوم هي الحفاظ على التربة والأشجار، مؤكدة أن "الحرب تقتل الناس وأيضًا الأرض والطبيعة".