بدء عودة الكهرباء إلى العراق تدريجيا بعد انقطاع طارئ

أعلنت وزارة الكهرباء، بدء إعادة منظومة الطاقة تدريجيًا واستعادة الخدمة بالكامل خلال ساعات، بعد انقطاع طارئ في خطوط نقل الطاقة الكهربائية، مما تسبب في إنطفاء أجزاء واسعة من المنظومة الوطنية للكهرباء"، اليوم الاثنين.

وفي بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، قال وكيل وزارة الكهرباء لشؤون الإنتاج محمد نعمة: "تعمل فرقنا الفنية حاليًا على معالجة الخلل وإعادة التشغيل، حيث بدأت بإعادة التيار الكهربائي تدريجيًا وسيتم استعادة الخدمة بالكامل خلال الساعات المقبلة".

وأعلنت الوزارة في وقت سابق من اليوم الإثنين، خسارة الشبكة أكثر من 6 آلاف ميغاواط بشكل مفاجئ وعرضي، مما أدى إلى تسارع معدل ترددات الوحدات التوليدية، وبالتالي انفصالها عن العمل والانطفاء التام للمنظومة، فيما أكدت العمل بشكل مستنفر في مراكز السيطرة لإعادة الوحدات المنفصلة والخطوط الناقلة للعمل تدريجيًا خلال الساعات المقبلة.