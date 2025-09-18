طائرة مسيّرة تضرب فندقا جنوب إسرائيل (فيديو)

أفادت مصادر إسرائيلية، الخميس، بأن فرق الإنقاذ والشرطة تعاملت مع سقوط طائرة مسيّرة على فندق في مدينة إيلات الإسرائيلية، أقصى جنوب البلاد.

وأظهر مقطع فيديو متداول أن الطائرة المسيّرة ضربت مدخل أحد الفنادق، في حين لم تتضح بعد معلومات حول وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وانطلقت صافرات الإنذار في المدينة تحذيرًا من احتمال تسلل طائرات مسيّرة، بعد تسجيل هجمات سابقة استهدفت إيلات، أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران من اليمن خلال الأشهر الماضية.

منذ بدء الحرب في غزة التي اندلعت إثر هجوم شنته حركة حماس في إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كثّف الحوثيون هجماتهم بالصواريخ والمسيّرات باتجاه إسرائيل، بالإضافة إلى هجمات على سفن تجارية يقولون إنها مرتبطة بها قبالة سواحل اليمن، باسم التضامن مع الفلسطينيين.

أخبار ذات علاقة الحوثيون يخلون ميناء الحديدة بعد التحذير الإسرائيلي

ردا على ذلك، شنّت إسرائيل غارات دامية في اليمن استهدفت موانئ، بينها الحديدة، ومحطات لتوليد الطاقة ومطار صنعاء الدولي.

وتوعّد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، على إكس، الحوثيين بأنهم "سيواصلون تلقي الضربات ودفع أثمان باهظة لأي محاولة لمهاجمة دولة إسرائيل".