الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير مبنى لحزب الله في عيتا الشعب

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، عن تدمير مبنى في بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان كان يُستخدم من قبل حزب الله لأغراض عسكرية.

وقال الجيش في بيان نشر عبر "إكس" إن قوات اللواء 300 نفذت عملية ليلية أسفرت عن تدمير المبنى الذي استُخدم لأنشطة عسكرية في المنطقة.

وأشار البيان إلى أن أنشطة عناصر حزب الله داخل المبنى شكلت انتهاكًا صارخًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن المبنى كان أيضًا منزلًا لأحد عناصر الحزب، محمد حسين قاسم، الذي قُتل الأسبوع الماضي في البلدة نفسها بعد أن تم رصده أثناء محاولته إعادة تأهيل بنى تحتية للحزب في المنطقة.

وأكد الجيش أنه "سيواصل عملياته لإزالة أي تهديد يواجه دولة إسرائيل".