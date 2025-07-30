خفر السواحل الليبي يتلقى تدريبات في اليونان لمنع تدفق المهاجرين

قالت مصادر يونانية، اليوم الأربعاء، إن أفرادا من خفر السواحل الليبي بدأوا تدريبات في جزيرة كريت اليونانية ضمن خطة لتعزيز التعاون ومساعدة البلدين على وقف الزيادة في أعداد المهاجرين الوافدين، بحسب "رويترز".

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وتوترت العلاقات بين اليونان وليبيا بسبب اتفاق للحدود البحرية وقعته الحكومة الليبية التي تتخذ من طرابلس مقرا، وتركيا، خصم اليونان القديم، في العام 2019.

وأدى عطاء طرحته اليونان هذا العام لتطوير الموارد الهيدروكربونية قبالة جزيرة كريت إلى إحياء هذا التوتر بينما نشرت أثينا فرقاطات قبالة ليبيا وأصدرت تشريعا يحظر على المهاجرين القادمين من ليبيا عن طريق البحر طلب اللجوء بسبب زيادة تدفق المهاجرين من شمال أفريقيا إلى أوروبا.

وزاد من تعقيد العلاقات انقسام ليبيا جراء الصراع بين الفصائل إلى قسمين شرقي وغربي لما يزيد على 10 سنوات.

ويتلقى حاليا أفراد من خفر السواحل من شرق ليبيا تدريبات في اليونان في مجالات مثل الدوريات وعمليات البحث والإنقاذ.

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وقالت المصادر إن من المتوقع أن يشارك في التدريبات أيضا أفراد من خفر السواحل في غرب ليبيا.

وفي إطار الجهود المبذولة لتحسين العلاقات، دعت أثينا الأسبوع الماضي الحكومة الليبية المعترف بها دوليا في طرابلس لبدء محادثات حول ترسيم المناطق الاقتصادية الخالصة في البحر المتوسط.

وقالت المصادر اليونانية إن من المتوقع أن تعقد بعثات من البلدين محادثات بشأن المناطق البحرية خلال الشهور المقبلة.