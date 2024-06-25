مصطفى البرغوثي لـ"إرم نيوز": نرفض الإدارة الدولية لغزة والحل في "وفاق وطني"

وقال البرغوثي، إنّ نتنياهو فشل في تحقيق أهدافه، "فلم يتمكن من اقتلاع المقاومة، ولا من فرض سيطرته العسكرية على غزّة، ولا التطهير العرقي لسكّان غزّة، ولا استرداد الأسرى".

وأشار إلى أن الاستثئناء في استرداد الأسرى هو "حادثة واحدة ساعدهم فيها الأمريكيون"، لافتا إلى أنها أدّت إلى مقتل عدد كبير من الفلسطينيين.

ورأى البرغوثي أنّ "نتنياهو يمعن في تحدي العالم بأسره، وهو مستعد لتوسيع مغامراته إلى حد فتح حرب شاملة مع لبنان وربّما مع دول أخرى، لأنّه يعرف أنّ نهاية تلك الحرب تعني نهايته السياسية".

ودعا البرغوثي محكمة العدل الدولية إلى أن تصدر قراراً بوقف الحرب باعتبارها تؤدّي إلى استمرار الإبادة الجماعية، مشدّداً على وجوب أنّ "يتخلّى المجتمع الدولي عن مبدأ ازدواجية المعايير".

وقال في هذا السياق: "لقد رأينا كيف فرض المجتمع الدولي 11 ألف عقوبة على روسيا في غضون شهرين، فيما لم نرَ عقوبة واحدة حقيقية على إسرائيل".