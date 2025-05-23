ليبيا.. احتجاجات حاشدة ضد حكومة الدبيبة (فيديو)

شهدت العاصمة الليبية طرابلس، الجمعة، تظاهرات حاشدة طالبت بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وأشارت وسائل إعلام ليبية إلى مشاركة آلاف الليبيين الغاضبين في التظاهرات التي تعكس تصاعد الغضب الشعبي تجاه انسداد الأفق السياسي في البلاد.

واتهم المحتجون الحكومة والفرقاء السياسيين بالفشل في إدارة المرحلة الانتقالية وتعميق الانقسام السياسي والمؤسساتي في ليبيا.

ومن جهتها جددت السفارة الأمريكية في ليبيا دعوتها لإحلال السلام في طرابلس وحثت جميع الأطراف على التحلي بضبط النفس وحماية المدنيين، والالتزام بوقف إطلاق النار.

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وتأتي هذه التظاهرة بعد سلسلة من التطورات الأمنية الخطيرة التي زادت من حدة التوتر، كان آخرها اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة في طرابلس خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا من المدنيين وإلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات الخاصة والعامة.