حماس: تصريحات بايدن محاولة للتغطية على إجرام إسرائيل

دانت حركة حماس التصريحات "التحريضية" للرئيس الأمريكي جو بايدن، معتبرة إياها محاولة "للتغطية على إجرام" إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأفادت الحركة، في بيان، أن "هذه التصريحات محاولة للتغطية على إجرام وإرهاب الحكومة الصهيونية التي أوغلت في دماء شعبنا، حيث لم يقم بالإشارة مطلقا في كلمته إلى المجازر التي ترتكبها القوات الصهيونية ضد شعبنا بدم بارد".

وأضافت حماس: "نستنكر بشدة التصريحات التحريضية... التي تزامنت مع استمرار وتصاعد العدوان الصهيوني الهمجي على شعبنا".