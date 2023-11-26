محللون: تمديد الهدنة في غزة قد يضعف الجهود الإسرائيلية للقضاء على حماس
تواجه إسرائيل ضغوطًا داخلية تطالب باستعادة عدد أكبرمن الرهائن، وهو إن تحقق سيؤدي إلى تمديد الهدنة، ويمنح حماس هامشًا أكبر للتعافي، وإعادة تنظيم صفوفها، والتسلّح، والعودة أقوى إلى القتال، كما سيؤدّي إلى إضعاف الجهود الإسرائيلية للقضاء على الحركة، وفق محللين.
وبلغ عدد الرهائن الذين سلّمتهم "حماس"، يومي الجمعة والسبت ، إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 26 رهينة إسرائيلية يحمل بعضهم جنسية أخرى، بينما أطلقت إسرائيل سراح 78 أسيرًا فلسطينيًا. وكل المفرج عنهم هم من النساء والأطفال.
كذلك أطلقت "حماس"، على مدى اليومين الماضيين، 15 من الأجانب، في إجراء لم يكن مدرجًا في الاتفاق.
ويزيد هذا الاتفاق أيضًا الضغوط الدبلوماسية على إسرائيل من قبل المجتمع الدولي، الذي سيتراجع تأييده لمعاودة قصف غزة مع ما ينجم عن ذلك من أزمة إنسانية.
ويقول الأستاذ في دراسات الدفاع في جامعة كينغز كوليدج لندن أندرياس كريغ لوكالة "فرانس برس": "الوقت يعمل ضدّ إسرائيل كما هي الحال دائمًا، وضدّ الجيش الإسرائيلي". لافتًا إلى أنه كلّما طال أمد الهدنة نفد صبر المجتمع الدولي مع استمرار الحرب، غير أن الجيش الإسرائيلي مصمّم على تحقيق هدفه بـ"القضاء" على حركة حماس.
وفي زيارة للقوات الإسرائيلية في قطاع غزة، السبت، شدّد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت على أن الجدول الزمني للهدنة "قصير"، مؤكّدًا أنها "لن تستغرق أسابيع، وستستغرق أيامًا إلى حد ما".
وأضاف محاطًا بجنود مدجّجين بالأسلحة: "أي مفاوضات أخرى ستُجرى تحت النيران".
معضلة رهيبة
من جهته يرى الباحث في مركز موشيه ديان لدراسات الشرق الأوسط وأفريقيا بجامعة تل أبيب "أريك رودنيتزكي" أن "الضغط الحقيقي (لتمديد الهدنة) يأتي من داخل إسرائيل، ومن عائلات الرهائن".
ومساء السبت، سارت في شوارع تل أبيب تظاهرة حاشدة شارك فيها عشرات الآلاف للمطالبة بالإفراج عن الرهائن، وهتف خلالها المحتجّون الذين حملوا صور الرهائن، "حرّروهم الآن". وكُتِبت على إحدى اللافتات عبارة: "أخرجوهم من الجحيم".
ويقول مسؤول عسكري إسرائيلي إن إسرائيل ملتزمة بأن يتمّ الإفراج عن أكبر عدد من الرهائن، لكنه أعرب عن قلقه من أنه كلما طالت الهدنة حصلت "حماس" على وقت أكبر "لإعادة بناء قدراتها ومهاجمة إسرائيل مجددًا".
ويضيف في حديث لـ"فرانس برس" طالبًا عدم الكشف عن هويته "إنها معضلة رهيبة".
الإرادة السياسية
كانت قطر الوسيط الرئيس في مفاوضات وقف القتال. وقال المتحدث باسم وزارة خارجيتها ماجد الأنصاري لوكالة "فرانس برس"، إن هناك حاجة إلى "الحفاظ على الزخم" من أجل وقف دائم لإطلاق النار.
وأضاف: "لا يمكن تحقيق ذلك إلّا عندما تتوافر الإرادة السياسية ليس فقط من جانب الإسرائيليين والفلسطينيين بل أيضًا من جانب الشركاء الآخرين الذين يعملون معنا".
والجمعة، أكّد الرئيس الأمريكي جو بايدن وجود "فرص حقيقية" لتمديد هدنة الأيام الأربعة في غزة، قائلًا إن الوقت حان للعمل على "إحياء" حلّ الدولتين لإرساء سلام بين إسرائيل والفلسطينيين.
ويعتبر الأستاذ في دراسات الدفاع في جامعة كينغز كوليدج لندن "أندرياس كريغ" أن واشنطن غير مستعدة لعملية مكثفة "تستمر أشهرًا بلا انقطاع"، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام المقبل. ويوضح: "لذلك تحتاج إدارة بايدن إلى إيجاد مخرج أيضًا .. لا حلّ عسكريًا لهذا النزاع، ولا يمكن الانتصار فيه".
من جهته، قال المسؤول في "حماس" طاهر النونو إن الحركة "جاهزة للبحث بشكل جدّي للتوصل إلى صفقات جديدة".
ويقول المسؤول السابق في الاستخبارات الإسرائيلية آفي ميلاميد لوكالة "فرانس برس" إن حماس "ستماطل مع الرهائن لمحاولة استنفاد هذه الورقة لأطول وقت ممكن وبأعلى ثمن قد يشكّله ذلك لإسرائيل".
ويرى أن "حماس" كانت تأمل أن يتبدد الدعم داخل إسرائيل للتوغل في قطاع غزة، وأن "تخلق، في نهاية المطاف، الضغوط الدولية والداخلية على الحكومة الإسرائيلية ظروفًا يمكن فيها لحماس أن تستمر في الوجود، وأن تحكم غزّة حتى بعد انتهاء هذه الحرب".
وتدلي الباحثة المستقلة في شؤون الشرق الأوسط "إيفا كولوريوتيس" بالرأي نفسه، موضحة لوكالة "فرانس برس": "بالنسبة لحماس، أي سيناريو لهذه الحرب لا يؤدي إلى انتهاء وجودها في قطاع غزة سيُعتبر نصرًا (...) بغضّ النظر عن خسائرها البشرية والمادية، وحجم الدمار في غزّة، وحجم الخسائر في صفوف المدنيين".