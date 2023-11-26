محللون: تمديد الهدنة في غزة قد يضعف الجهود الإسرائيلية للقضاء على حماس

تواجه إسرائيل ضغوطًا داخلية تطالب باستعادة عدد أكبرمن الرهائن، وهو إن تحقق سيؤدي إلى تمديد الهدنة، ويمنح حماس هامشًا أكبر للتعافي، وإعادة تنظيم صفوفها، والتسلّح، والعودة أقوى إلى القتال، كما سيؤدّي إلى إضعاف الجهود الإسرائيلية للقضاء على الحركة، وفق محللين.

وبلغ عدد الرهائن الذين سلّمتهم "حماس"، يومي الجمعة والسبت ، إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 26 رهينة إسرائيلية يحمل بعضهم جنسية أخرى، بينما أطلقت إسرائيل سراح 78 أسيرًا فلسطينيًا. وكل المفرج عنهم هم من النساء والأطفال.

كذلك أطلقت "حماس"، على مدى اليومين الماضيين، 15 من الأجانب، في إجراء لم يكن مدرجًا في الاتفاق.

ويزيد هذا الاتفاق أيضًا الضغوط الدبلوماسية على إسرائيل من قبل المجتمع الدولي، الذي سيتراجع تأييده لمعاودة قصف غزة مع ما ينجم عن ذلك من أزمة إنسانية.

ويقول الأستاذ في دراسات الدفاع في جامعة كينغز كوليدج لندن أندرياس كريغ لوكالة "فرانس برس": "الوقت يعمل ضدّ إسرائيل كما هي الحال دائمًا، وضدّ الجيش الإسرائيلي". لافتًا إلى أنه كلّما طال أمد الهدنة نفد صبر المجتمع الدولي مع استمرار الحرب، غير أن الجيش الإسرائيلي مصمّم على تحقيق هدفه بـ"القضاء" على حركة حماس.

وفي زيارة للقوات الإسرائيلية في قطاع غزة، السبت، شدّد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت على أن الجدول الزمني للهدنة "قصير"، مؤكّدًا أنها "لن تستغرق أسابيع، وستستغرق أيامًا إلى حد ما".

وأضاف محاطًا بجنود مدجّجين بالأسلحة: "أي مفاوضات أخرى ستُجرى تحت النيران".