إسرائيل تنفذ تفجيرا جديدا في جنوبي لبنان
logo
العالم العربي

4 آليات عسكرية إسرائيلية تدخل عيتا الشعب جنوب لبنان

4 آليات عسكرية إسرائيلية تدخل عيتا الشعب جنوب لبنان
جنود إسرائيليون في جنوبي لبنانالمصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
إرم نيوز
26 أغسطس 2025، 11:08 م

رُصِدت 4 آليات عسكرية صغيرة "ATV" إسرائيلية تتحرك داخل الأراضي اللبنانية ودخلت بلدة عيتا الشعب الجنوبية، وذلك بعد منتصف ليل الثلاثاء؛ بحسب وسائل إعلام محلية.

 كما قام الجيش الإسرائيلي بأعمال توسعة لموقعه المستحدث في تلة جل الدير عند الأطراف الجنوبية لبلدة عيترون.

كما رُصِدت جرافة كبيرة تعمل، في فترة قبل ظهر يوم الثلاثاء، على إزالة الصخور والقيام بأعمال جرف، بحسب المصدر ذاته.

وكان سُجِل أيضاً، فجر يوم الثلاثاء، توغل قوة إسرائيلية إلى الوادي الواقع في سفح تلة الحدب وإلى خلة وردة في أطراف عيتا الشعب، حيث بقيت لأكثر من ساعة في المنطقة قبل أن تنسحب منها.

أخبار ذات علاقة

دبابة تحمل علم حزب الله

إسرائيل تسعى لنصف حل.. ولبنان يتمسك بالانسحاب الكامل

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC