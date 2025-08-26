4 آليات عسكرية إسرائيلية تدخل عيتا الشعب جنوب لبنان

رُصِدت 4 آليات عسكرية صغيرة "ATV" إسرائيلية تتحرك داخل الأراضي اللبنانية ودخلت بلدة عيتا الشعب الجنوبية، وذلك بعد منتصف ليل الثلاثاء؛ بحسب وسائل إعلام محلية.

كما قام الجيش الإسرائيلي بأعمال توسعة لموقعه المستحدث في تلة جل الدير عند الأطراف الجنوبية لبلدة عيترون.

كما رُصِدت جرافة كبيرة تعمل، في فترة قبل ظهر يوم الثلاثاء، على إزالة الصخور والقيام بأعمال جرف، بحسب المصدر ذاته.

وكان سُجِل أيضاً، فجر يوم الثلاثاء، توغل قوة إسرائيلية إلى الوادي الواقع في سفح تلة الحدب وإلى خلة وردة في أطراف عيتا الشعب، حيث بقيت لأكثر من ساعة في المنطقة قبل أن تنسحب منها.