السوداني عبد الرؤوف أبو زيد يعتذر لأسرة الدبلوماسي الأمريكي الذي أدين بقتله
قال عبد الرؤوف أبو زيد، وهو سوداني أدين بقتل الدبلوماسي الأمريكي جون غرانفيل، الجمعة إنه يعتذر لأسرة غرانفيل وينبذ التطرف بعد الإفراج عنه في وقت سابق الأسبوع الماضي.
قال شقيق أبو زيد يوم الاثنين إن الإفراج الذي وافقت عليه المحكمة العليا في السودان يستند إلى تسوية بملايين الدولارات في 2020 بين السودان وضحايا هجمات تضمنت الهجوم الذي أودى بحياة غرانفيل في الخرطوم عام 2008.
ودعت الولايات المتحدة الخميس، الحكومة السودانية إلى استخدام جميع الوسائل القانونية المتاحة للتراجع عن القرار، ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس التأكيد على وجود موافقة أمريكية على الإفراج بأنه غير دقيق.
وقالت جين غرانفيل، والدة غرانفيل، يوم الأربعاء إنها شعرت بالهلع لسماع أنباء الإفراج عن أبو زيد.
وقالت الأم في مقابلة إن التسوية "لم تذكر بأي حال من الأحوال أن تلك الأموال ستطلق سراح أي من هؤلاء الرجال الذين قتلوا جون". وأضافت "ما كنت لأقبلها قط لو تضمن هذا".
وقدم أبو زيد اعتذاره إلى "أسرة غرانفيل ووالدته والشعبين الأمريكي والسوداني على ما حدث".
وقال "لقد نبذت كل الأفكار المتطرفة خلفي بعد مراجعات فكرية عميقة، ولم أعد أنتمي إلى أي منظمة أو مجموعة".