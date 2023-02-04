السوداني عبد الرؤوف أبو زيد يعتذر لأسرة الدبلوماسي الأمريكي الذي أدين بقتله

قال عبد الرؤوف أبو زيد، وهو سوداني أدين بقتل الدبلوماسي الأمريكي جون غرانفيل، الجمعة إنه يعتذر لأسرة غرانفيل وينبذ التطرف بعد الإفراج عنه في وقت سابق الأسبوع الماضي.

قال شقيق أبو زيد يوم الاثنين إن الإفراج الذي وافقت عليه المحكمة العليا في السودان يستند إلى تسوية بملايين الدولارات في 2020 بين السودان وضحايا هجمات تضمنت الهجوم الذي أودى بحياة غرانفيل في الخرطوم عام 2008.