العجرمي: المخابز توقفت عن العمل منذ أسابيع في غزة

قال رئيس جمعية أصحاب المخابز في غزة عبد الناصر العجرمي، إنه "منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع أوقفت إسرائيل إدخال الوقود والغاز اللازم لتشغيل المولدات وإنتاج الكميات الكافية من الدقيق ومن ثم تحويله عبر المخابز المنتشرة في أرجاء قطاع غزة إلى كميات من الخبز تكفي حاجة المواطنين".

وأضاف العجرمي لـ"إرم نيوز"، أن "توقف إدخال الوقود والغاز قام بالإجهاز على مصانع إنتاج الدقيق والمخابز المسؤولة عن إنتاج الخبز، وحوّلها إلى آلات متوقفة لا فائدة منها، وباتت الكميات التي يتم إنتاجها واستهلاكها لا يمكن تعويضها بأي شكلٍ من الأشكال، كون المخابز توقفت عن العمل بعد فترة وجيزة من بدء الحرب وقد اعتمدت على الاحتياطي الذي كانت تملكه سواء من الوقود والغاز أو الدقيق".

وأشار إلى أن "الأونروا قامت لفترة بتزويد المخابز بالدقيق اللازم لإنتاج الخبز وطلبت من المخابز ببيع ربطة الخبز للمواطنين بنصف السعر وكان هذا الدعم من الأونروا يقتصر فقط على المخابز في منطقة جنوب وادي غزة، في حين لا يشمل هذا الدعم المخابز شمال وادي غزة التي أعلن الجيش الإسرائيلي بأنها منطقة عمليات".