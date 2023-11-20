العجرمي: المخابز توقفت عن العمل منذ أسابيع في غزة
قال رئيس جمعية أصحاب المخابز في غزة عبد الناصر العجرمي، إنه "منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع أوقفت إسرائيل إدخال الوقود والغاز اللازم لتشغيل المولدات وإنتاج الكميات الكافية من الدقيق ومن ثم تحويله عبر المخابز المنتشرة في أرجاء قطاع غزة إلى كميات من الخبز تكفي حاجة المواطنين".
وأضاف العجرمي لـ"إرم نيوز"، أن "توقف إدخال الوقود والغاز قام بالإجهاز على مصانع إنتاج الدقيق والمخابز المسؤولة عن إنتاج الخبز، وحوّلها إلى آلات متوقفة لا فائدة منها، وباتت الكميات التي يتم إنتاجها واستهلاكها لا يمكن تعويضها بأي شكلٍ من الأشكال، كون المخابز توقفت عن العمل بعد فترة وجيزة من بدء الحرب وقد اعتمدت على الاحتياطي الذي كانت تملكه سواء من الوقود والغاز أو الدقيق".
وأشار إلى أن "الأونروا قامت لفترة بتزويد المخابز بالدقيق اللازم لإنتاج الخبز وطلبت من المخابز ببيع ربطة الخبز للمواطنين بنصف السعر وكان هذا الدعم من الأونروا يقتصر فقط على المخابز في منطقة جنوب وادي غزة، في حين لا يشمل هذا الدعم المخابز شمال وادي غزة التي أعلن الجيش الإسرائيلي بأنها منطقة عمليات".
وأوضح، أن "الجيش الإسرائيلي قام بإغلاق المخابز مرتين، مرة عندما منع إدخال الوقود والغاز اللازم لتشغيل هذه المخابز ومرة عندما قام بقصفها بالطائرات الحربية متسببّا في حرمان عشرات الآلاف من المدنيين من كسرة خبز دون أي رادع دولي أو إنساني بتجنيب هؤلاء المدنيين وتحييدهم أوقات الحروب والنزاعات".
وختم العجرمي حديثه، قائلا إن "جميع مخابز محافظتي غزة وشمال غزة توقفت عن العمل تمامًا منذ حوالي شهر إما بسبب نفاذ الوقود اللازم، أو بسبب نفاذ الدقيق اللازم وإما بقصف الطائرات الإسرائيلية لها، أما المخابز التي تقع جنوب وادي غزة فقد توقفت هي أيضًا عن العمل تمامًا منذ حوالي أسبوعين، رغم أنها تقع ضمن المناطق التي قال عنها الجيش الإسرائيلي إنها آمنة عوضًا عن أنها تدخل ضمن المخابز التي تأخذ من الأونروا مساعدات أممية بالدقيق نظير بيع الخبز بنصف ثمنه ضمن اتفاقية مبرمة بين جمعية أصحاب المخابز ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا".