تشمل إنشاء مواقع عسكرية.. صراع حزب الله الجديد على الحدود الإسرائيلية
بدأ الذراع العسكري لحزب الله اللبناني أخيرًا، في زيادة نشاطه العسكري في منطقة الحدود مع إسرائيل، من خلال إقامته مواقع عسكرية على شكل خيام.
يأتي ذلك استمرارًا لما أعلنته قيادة المنطقة الشمالية الإسرائيلية قبل نحو عام، عن صراع جديد يقوم به حزب الله أطلقت عليه اسم "التصميم الداخلي"، وفقًا لتقرير نشره موقع "والا" العبري.
وقال الموقع إنه بعد إنشاء موقع عسكري جديد لحزب الله بالقرب من الحدود مع إسرائيل، تم الكشف عن معلومات جديدة حول نشاط الحزب على الحدود.
وجاء النشاط العسكري لحزب الله على مرحلتين، إذ عمل الحزب في المرحلة الأولى على نقل مقاتلي قوة "الرضوان"، وهي وحدة نخبوية تابعة له، من عمق جنوب لبنان إلى قواعد ومواقع عسكرية جديدة في المنطقة الحدودية، لتشكيل قوة قتالية قادرة على اختراق الحدود الإسرائيلية في عدة مواقع في الوقت ذاته.
وفي المرحلة الثانية، أقام الحزب نقاط مراقبة وخلق تواجدًا على طول الحدود على بعد عشرات الأمتار من خط الحدود الإسرائيلية، وقريب جدًّا من الخط الأزرق (خط حدودي وهمي تمت الموافقة عليه من قبل الحكومة الإسرائيلية).
وأفادت مصادر في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، بأن حزب الله ينصب كل أسبوعين مراكز بشكل مؤقت تحت ستار جمعية حماية البيئة، والتي تشمل الخيام أو المباني المؤقتة على الحدود مع إسرائيل.
وردًّا على نشاط حزب الله، قرَّر الجيش الإسرائيلي الشروع في حملة هندسية تشمل بناء عائق في عدة تشكيلات على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية بالكامل بالتنسيق مع قوات "اليونيفيل" التابعة للأمم المتحدة، حيث خصصت الحكومة الإسرائيلية لأغراض المشروع الذي يقوده قائد المنطقة الشمالية اللواء أوري جوردين، مئات الملايين من الشواقل لتمويل حفر القنوات وبناء الأسوار ووضع التقنيات المتقدمة في الأماكن التي توجد بها فجوات في الجمع والمراقبة.
ووفقًا لموقع "واللا"، قام حزب الله بتسيير دوريات ليلية على طول الحدود أخيرًا، بالإضافة إلى الدوريات المرئية في وضح النهار، بما يتعارض مع اتفاقية 1701 الموقعة بين إسرائيل ولبنان بوساطة الأمم المتحدة بعد حرب لبنان الثانية.
وقبل نحو أسبوع، أُعلن أن ممثلين عن وحدة العلاقات الخارجية في الجيش الإسرائيلي قدّموا شكوى إلى قوات "اليونيفيل"، بشأن توسيع حزب الله لموقع عسكري بالقرب من الحدود مع إسرائيل.
ووفقًا لمسؤولين عسكريين، كان هناك حديث في البداية عن موقع واحد ثم موقع آخر، لكن الجيش اللبناني قال إنها أرض لبنانية.
وبحسب مصدر أمني إسرائيلي، تم إرسال رسائل عبر القنوات الدبلوماسية والعسكرية، مفادها أنه إذا لم يتم إخلاء مواقع حزب الله التي أقيمت على الحدود، فسيتم تنفيذ عملية هندسية لتطهير المنطقة.
المصدر: موقع "واللا" العبري