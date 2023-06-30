تشمل إنشاء مواقع عسكرية.. صراع حزب الله الجديد على الحدود الإسرائيلية

يأتي ذلك استمرارًا لما أعلنته قيادة المنطقة الشمالية الإسرائيلية قبل نحو عام، عن صراع جديد يقوم به حزب الله أطلقت عليه اسم "التصميم الداخلي"، وفقًا لتقرير نشره موقع "والا" العبري.

وقال الموقع إنه بعد إنشاء موقع عسكري جديد لحزب الله بالقرب من الحدود مع إسرائيل، تم الكشف عن معلومات جديدة حول نشاط الحزب على الحدود.

وجاء النشاط العسكري لحزب الله على مرحلتين، إذ عمل الحزب في المرحلة الأولى على نقل مقاتلي قوة "الرضوان"، وهي وحدة نخبوية تابعة له، من عمق جنوب لبنان إلى قواعد ومواقع عسكرية جديدة في المنطقة الحدودية، لتشكيل قوة قتالية قادرة على اختراق الحدود الإسرائيلية في عدة مواقع في الوقت ذاته.

وفي المرحلة الثانية، أقام الحزب نقاط مراقبة وخلق تواجدًا على طول الحدود على بعد عشرات الأمتار من خط الحدود الإسرائيلية، وقريب جدًّا من الخط الأزرق (خط حدودي وهمي تمت الموافقة عليه من قبل الحكومة الإسرائيلية).

وأفادت مصادر في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، بأن حزب الله ينصب كل أسبوعين مراكز بشكل مؤقت تحت ستار جمعية حماية البيئة، والتي تشمل الخيام أو المباني المؤقتة على الحدود مع إسرائيل.

وردًّا على نشاط حزب الله، قرَّر الجيش الإسرائيلي الشروع في حملة هندسية تشمل بناء عائق في عدة تشكيلات على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية بالكامل بالتنسيق مع قوات "اليونيفيل" التابعة للأمم المتحدة، حيث خصصت الحكومة الإسرائيلية لأغراض المشروع الذي يقوده قائد المنطقة الشمالية اللواء أوري جوردين، مئات الملايين من الشواقل لتمويل حفر القنوات وبناء الأسوار ووضع التقنيات المتقدمة في الأماكن التي توجد بها فجوات في الجمع والمراقبة.