مصر.. إحالة 12مسؤولاً حكوميًا للمحاكمة العاجلة بتهمة إهدار المال العام

أحالت هيئة النيابة الإدارية في مصر، اليوم الأربعاء، 12 مسؤولاً حكوميًا إلى المحكمة بتهم فساد وإهدار المال العام، بحسب مصدر قضائي.

وقال المصدر لـ”إرم نيوز”، إن المستشارة رشيدة فتح الله، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، أحالت 12 مسؤولاً من قيادات الهيئة العامة لشؤون التعمير والتنمية الزراعية، للمحاكمة العاجلة بتهمة إهدار المال العام، بما يزيد على 26 مليوناً و600 ألف جنيه.

وأوضح، أن المتهمين هم المدراء العامون بإدارة التحصيل بالهيئة عن الفترة من عام 2005 وحتى عام 2015، و4 مدراء عامين لإدارة الملكية بالهيئة عن الفترة من عام 2007 وحتى عام 2015، والمدراء بإدارة التحصيل بالهيئة عن الفترة من عام 2005 وحتى عام 2013.

وأشار المصدر القضائي، إلى أن النيابة الإدارية أجرت تحقيقاً بعد تشكيل لجنة للفحص، والتي تبين لها قيام هيئة التعمير والتنمية الزراعية ببيع مساحة 495 فداناً بمحافظة المنيا بعقد بيع ابتدائي لصالح إحدى الشركات بما ينافي القانون، وبما يضيع مستحقات الدولة عن ثمن تلك المساحة.

وأمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة، نظراً لما نسب إليهم من الإهمال المتعمد والتقاعس عن تحصيل حق الدولة.

يأتي هذا في وقت تعاني فيه مصر من أزمة اقتصادية كبيرة، دفعت هيئة الرقابة الإدارية (هيئة رقابة مستقلة) إلى شن حملات خلال الفترة الأخيرة، وضبطت العديد من حالات الفساد المالي والإداري، بدت فيها مكشرة عن أنيابها ضد قطاعات الدولة المصرية، كان أشهرها ما عُرف إعلامياً باسم قضية “رشوة وزارة الزراعة”، و”رشوة مجلس الدولة”، وقضية الاتجار بالأعضاء البشرية.

وقالت منظمة الشفافية الدولية، في استطلاع عن الفساد بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نشر في مايو/ أيار 2016، إن مصر سجلت أعلى نسبة فساد في المنطقة بعد اليمن، حيث يضطر نصف المصريين لدفع الرشاوى للحصول على الخدمات العامة.