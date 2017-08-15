محمد رمضان يوجه رسالة إلى السيسي: لماذا أنا؟ (صورة)

وجه النجم المصري محمد رمضان، رسالة إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لمعرفة عدم سبب توجيه دعوة رسمية له لكي يقابله مثل باقي الفنانين المصريين.

وكتب رمضان، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “السيد رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة وراعي الشعب والجيش، تحية طيبة وبعد، كل زملائي النجوم ورجال أعمال مصر تشرفوا بدعوة رسمية من الرئاسة في كل المناسبات القومية ومقابلة سيادتك إلا أنا!!”

وتابع: “أنا أسأل نفسي بدافع الغيرة والحيرة وأقول (اشمعنى أنا؟!) هل لأنني أصغرهم سناً؟! أم لأنني أكثرهم شعبية في الشارع المصري؟!

يذكر أن فيلم “جواب اعتقال” هو آخر الأعمال السينمائية التي شارك فيها النجم محمد رمضان، والذي ما زال يعرض حاليًا في دور السينما.