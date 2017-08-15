“الإنتربول” يلقي القبض على قيادي إخواني مصري في ألمانيا

ألقت الشرطة الدولية “الإنتربول” القبض على المصري عبدالرحمن عز، القيادي الشاب بجماعة الإخوان المسلمين، في ألمانيا أثناء قدومه من إنجلترا التي يقيم فيها متجها إلى تركيا.

وقال شقيق عبدالرحمن في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، إن السلطات الألمانية ألقت القبض على شقيقه لدى وصوله مطار برلين شون فيلد بسبب قرار من الإنتربول الدولي بناء على طلب من الحكومة المصرية.

وتتهم القاهرة قيادات جامعة الإخوان المسلمين بالتحريض على العنف والقيام بأعمال إرهابية داخل مصر، وتطالب الشرطة الدولية بضبط الهاربين وتسليمهم إلى مصر.