بعد 4 شهور من الاختفاء والجدل.. عودة “العمدة ناهد” لمنزلها والنيابة المصرية تحقق

عادت السيدة المصرية ناهد لاشين، المعروفة إعلامياً بـ”العمدة ناهد” إلى منزلها خلال الساعات الماضية بعد اختفائها قرابة 4 أشهر، ورحيلها بشكل مفاجئ، وسط حالة من الجدل صاحبت عملية الاختفاء.

وتمكنت الشرطة المصرية من إعادة السيدة لمنزلها، بعد بلاغ من زوجها يفيد باختفائها بشكل مفاجئ، إلى جانب التحفظ على بعض الأشخاص الذين اتهموا باختطافها.

وبعد تحديد مكان إقامتها، تبين أن ناهد لاشين تركت منزلها بإرادتها نتيجة خلافات زوجية، حيث تقيم في مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، وتم التحفظ عليها لمثولها للتحقيق أمام النيابة العامة.

وكان زوج العمدة ناهد قد تقدم ببلاغ يفيد باختفائها فجأة بعد مرور قرابة 40 يوماً من اختفائها، وظلت قضيتها تثير الجدل على مدار الفترة الماضية، وتبين أنها كانت تقيم مع صديقة لها في مركز أبو كبير بنفس المحافظة.

وعرفت ناهد لاشين بـ”العمدة ناهد”39عاماً، بعد أن أعلنت ترشحها للعمودية في قرية حانوت بمحافظة الشرقية، حيث تقدمت بأوراق ترشحها منذ 3سنوات، ولم تجرى الانتخابات نظراً لعدم صدور القانون المنظم لانتخاب العمدة، وأجريت معها الكثير من الحوارات التلفزيونية والصحفية عقب إعلانها الترشح.