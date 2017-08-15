مصر تفتح معبر رفح استثنائياً في كلا الاتجاهين لمدة يومين 

أعلنت “هيئة المعابر والحدود”، التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، أن السلطات المصرية، قررت فتح معبر رفح البري جنوبي القطاع، استثنائياً لمدة يومين، في كلا الاتجاهين.

وقالت الهيئة، في بيان اليوم الثلاثاء إن “من المقرر فتح معبر رفح البري يومي الأربعاء والخميس، في كلا الاتجاهين لمغادرة الحالات الإنسانية ووصول العالقين”.

وأعلنت السلطات المصرية، الخميس الماضي، فتح المعبر، استثنائياً، لمدة 4 أيام، لسفر حجاج غزة إلى المملكة العربية السعودية؛ لأداء فريضة الحج.

ويربط معبر رفح البري، قطاع غزة بمصر، وتغلقه الأخيرة بشكل شبه كامل، منذ يوليو/ تموز 2013، حيث تفتحه على فترات متباعدة لعبور الحالات الإنسانية.