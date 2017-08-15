بعد إغلاقها 9 أشهر.. وفد إسرائيلي يزور القاهرة لإعادة فتح سفارة الاحتلال

كشفت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، اليوم الثلاثاء، عن اتفاق بين مصر وإسرائيل على إعادة فتح سفارة الأخيرة في العاصمة المصرية القاهرة، بعد إغلاقها مدة 9 أشهر.

وذكرت الصحيفة في تقرير نشرته ،اليوم الثلاثاء، أن “وفدًا إسرائيليًا زار مصر قبل عدة أيام، واتفق على وضع ترتيبات أمنية جديدة، تسمح بإعادة فتح السفارة الإسرائيلية في القاهرة”.

وأضاف التقرير أنه “بعد تقييمات، فإن السفير الإسرائيلي دافيد غوفرين وطاقم السفارة سيعودون إلى القاهرة ،بعد غياب استمر 9 أشهر”.

من جهتها، ذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن “وفدًا إسرائيليًا وصل إلى القاهرة، الأحد، للبحث مع المسؤولين المصريين في ترتيبات أمنية لإعادة فتح السفارة الإسرائيلية“.

ونقلت عن مسؤولين إسرائيليين، لم تحدد أسماءهم، قولهم إن “المحادثات أحرزت تقدمًا جيدًا، ما يعني أن السفير دافيد غوفرين سيعود قريبًا”.

وأضاف المسؤولون أن “محادثات الأحد، جاءت استكمالًا لعدة جولات من الحوار انعقدت خلال الأشهر الماضية”.

وتابعوا أنه “تم خلال الأسابيع الأخيرة التوصل إلى تفاهمات مبدئية بتعزيز الترتيبات الأمنية حول مبنى السفارة ومقر إقامة السفير”.

وأشارت “هآرتس” إلى أن اجتماع الأحد، “هدف إلى ترجمة هذه التفاهمات إلى إجراءات عملية”.

وامتنع إيمانيول نخشون، المتحدث بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، عن تأكيد أو نفي هذا التقرير.

وأخلَت إسرائيل طاقم سفارتها بالقاهرة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، “كإجراء أمني وقائي”.

وأوضحت “هآرتس” أن “الإخلاء جاء بعد تحذيرات من هجوم محتمل، وبقيت السفارة فارغة منذ ذلك الحين، وهذه هي أطول فترة تكون فيها السفارة فارغة منذ توقيع معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية قبل نحو 40 عامًا”.