الداخلية المصرية تعلن مقتل 3 من مسلحي حركة “حسم” الإخوانية

قالت وزارة الداخلية المصرية في بيانين، اليوم الإثنين: إن ثلاثة من مسلحي حركة سواعد مصر المعروفة بــ”حسم”، الذراع المسلحة لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في البلاد، قُتلوا في محافظتي القليوبية وقنا.

وصدر بيانا الوزارة بعد يوم من قولها: إن اثنين من أبرز مسلحي حسم قُتلا في نطاق ملاحقة الشرطة لعناصر الحركة في الفترة الماضية.

وأوضح بيان الداخلية أن معلومات توافرت لها عن اختباء اثنين من مسلحي “حسم” في مزرعة بمنطقة الخانكة في القليوبية المجاورة للقاهرة، وحال اقتراب القوات من المزرعة فجر اليوم الإثنين”فوجئت بإطلاق أعيرة نارية تجاهها بكثافة مما دفعها إلى التعامل مع مصدرها”.

وأضاف البيان أن الاشتباك أسفر عن مصرع مسلحين اثنين وأنه”عُثر في المزرعة المشار إليها على بندقية آلية وفرد خرطوش محلي الصنع وكمية من الذخائر مختلفة الأعيرة”.

وكان بيان صدر في وقت سابق اليوم قد قال: إن مسلحًا من حسم قُتل بعد انفجار حزام ناسف كان بحوزته، وهو يتبادل إطلاق النار مع الشرطة في منطقة أبو تشت في قنا، جنوب البلاد، وإن الاشتباك انتهى”دون حدوث أية إصابات بالقوات”.

وقال البيانان: إن الثلاثة شاركوا في هجمات على الشرطة ومسيحيين.

وكانت وزارة الداخلية قد قالت، أمس الأحد، إن الشرطة قتلت اثنين من أبرز مسلحي حسم في مدينة الخصوص بالقليوبية.

وأعلنت حسم مسؤوليتها عن أكثر من 15 هجومًا على قوات الشرطة.