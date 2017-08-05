إحالة 18 موظفًا مصريًّا للمحاكمة العاجلة بتهمة إتلاف منحة سعودية

أحالت هيئة النيابة الإدارية في مصر، 18 مسؤلاً في وزارة الصحة إلى المحاكمة العاجلة، لاتهامهم فى التسبب في تلف 150 ألف جرعة لقاح كانت ضمن منحة مقدمة من الحكومة السعودية؛ بسبب سوء التخزين.

وتضمن قرار المستشارة رشيدة فتح الله رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة رئيس قسم صيادلة التموين الطبي بوزارة الصحة و13 صيدليًا و4 مسؤولين آخرين بوزارة الصحة، إلى المحاكمة العاجلة، لاتهامهم فى التسبب في تلف 150 ألف جرعة لقاح قبل تداولها بمكاتب الصحة.

وذكرت تحقيقات النيابة أن “اللقاح تم تخزينه داخل كراتين مبللة وممزقة والزجاجات محاطة بعفن أسود من كافة الجوانب؛ بسبب التعرض لدرجات حرارة عالية لفترات طويلة بالمخالفة للقواعد المعمول بها في تخزين اللقاحات والأمصال”.

كما كشفت التحقيقات تقاعس المتهمين عن متابعة درجات الحرارة داخل غرفة التبريد والمخصصة لحفظ اللقاحات، الأمر الذى نتج عنه تلف عدد من اللقاحات وعددها 150,385 ألف جرعة لقاح قبل تداولها بمكاتب الصحة، وقدرت قيمة اللقاحات التالفة بمبلغ يقارب 434 ألف دولار.

كما ثبت إهمال المسؤولين في فقدان 83 جهاز رصد درجات الحرارة للقاحات والطعوم خلال شحنها من بلد المنشأ (الهند)، بالإضافة إلى التراخي لمدة تقارب الشهر عن إجراء الفرز لعبوات اللقاح الخماسي المحفوظة داخل غرفتي التبريد والتجميد C10 و C30 لاستبعاد التالف منها، وذلك عقب اكتشاف فساد عدد من جرعات التطعيم.

يأتي هذا في وقت تعاني فيه مصر من نقص في الأدوية، خلال السنوات الأخيرة، فيما تعلن الحكومة عن خطط لسد العجز في إنتاج واستيراد الأدوية من خلال إنشاء مصانع والتوسع في اتفاقيات الاستيراد.