حمدي الكنيسي لـ “إرم نيوز”: الإعلام المصري فقد توازنه وأخطاؤه أخطر من أن يتحملها المجتمع (فيديو إرم)

أكد حمدي الكنيسي رئيس نقابة الإعلاميين المصريين أن الإعلام المصري فقد توازنه خلال السنوات الأخيرة على صعيد تناول القضايا المحلية، رغم دوره الهام في توعية الجماهير وإشراكهم في حل المشكلات وتفهمها.

وقال الكنيسي، في لقاء خاص مع “إرم نيوز”، إن “الإعلام المصري فقد توازنه خلال السنوات الأخيرة، وصارت أخطاؤه وخطاياه أخطر من أن يتحملها المجتمع”.

وأضاف أن “المنظومة الإعلامية الجديدة رأس الحربة فيها نقابة الإعلاميين”، نافياً وجود أي تضارب مع المجلس الأعلى للإعلام بل إن العمل المشترك قائم على التنسيق الكامل، حسب قوله.

ونوه نقيب الإعلاميين إلى أن “الإعلام المصري تعامل (بشكل جيد) في تناوله لقضية قطع العلاقات مع دولة قطر، خاصة لمن يعرفون المعايير المهنية، بعيداً عن الضجيج والمبالغات والتهويل والتهوين”.