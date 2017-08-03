مصر والسودان تتفقان على احتواء التصعيد الإعلامي السلبي بينهما

اتفقت مصر والسودان على احتواء “التصعيد الإعلامي السلبي بينهما وتفعيل توقيع ميثاق شرف إعلامي بين الجهات المعنية في البلدين، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية المصرية اليوم.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد أبو زيد في بيان، إن اجتماع لجنة المشاورات السياسية مع الجانب السوداني تناول سبل تطوير العلاقات الثنائية، والاتفاق على دورية انعقاد لجنة المشاورات السياسية المنبثقة عن اللجنة العليا المشتركة على المستوى الرئاسي بين البلدين.

وأضاف أن وزير الخارجية المصري سامح شكري أوضح أهمية دور اللجان الفنية المتخصصة بين الجانبين في تذليل كافة العقبات أمام تطوير العلاقات الثنائية، وبما يمهد لانعقاد اللجنة العليا المشتركة على المستوى الرئاسي في تشرين الأول/ أكتوبر 2018.

وأشار أبو زيد إلى أن وزيري خارجية مصر والسودان ناقشا في الاجتماع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، حيث رحب شكري بعقد لجنة المنافذ خلال الشهر الحالي في القاهرة.

وتناول الاجتماع التعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب، والتعاون في مجال نقل الخبرات وبناء الكوادر من خلال تدريب مجموعة من الدبلوماسيين السودانيين في معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية في القاهرة.

وفيما يتعلق بملف مياه نهر النيل وسد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النهر، أوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية أنه تم الاتفاق على استئناف اجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية في أقرب وقت لضمان الانتهاء من الدراسات التي تقوم بها المكاتب الاستشارية في أقرب فرصة ممكنة.

وتناول الاجتماع أيضا تذليل كافة العقبات أمام حركة المواطنين بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة التنسيق المشترك في المحافل الدولية وأهمية دعم مرشحي البلدين للمناصب الدولية خاصة وأن مصر تتطلع لدعم السودان للمصرية مشيرة خطاب لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).