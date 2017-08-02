محافظ القاهرة يكشف عن خطة تسكين أهالي العشوائيات (فيديو إرم)

أعلن محافظ القاهرة، اللواء عاطف عبد الحميد، الانتهاء من بناء 65 ألف وحدة سكنية للمناطق العشوائية شديدة الخطورة والأقل خطورة نهاية العام القادم.

وقال عبد الحميد، في مقابلة مع “إرم نيوز”، إن الحكومة المصرية تقوم بتنفيذ 14 مشروعًا بمحافظة القاهرة فقط، مضيفًا أنه تمّ الانتهاء من تسكين 3700 أسرة في حي “الاسمرات”، والانتهاء من تسكين المرحلة الأولى والثانية نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن العشوائيات من أكبر المشكلات التي تواجه مصر بشكل عام والقاهرة بشكل خاص، حيث تنقسم العشوائيات إلى قسمين، عشوائيات شديدة الخطورة، وهي التي تهدد حياة المواطنين، والقسم الثاني مساكن غير مناسبة أو غير ملائمة للحياة.

وتابع أن مجلس الوزراء اتخذ قرارًا بإنشاء شركة قابضة خاصة بالنظافة، وبدأت الحكومة وضع آليات تنفيذ القرار، الذي سيدعم الصناعة المصرية وينهي أزمة القمامة في العاصمة، منوهًا إلى تشكيل لجنة لدراسة الموضوع ووضع رؤيتها التنفيذية خلال 6 أسابيع.