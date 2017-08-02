ثاني واقعة خلال 24 ساعة.. ضبط مسؤول مصري بارز في قضايا فساد

ألقت أجهزة الأمن المصرية، اليوم الأربعاء، القبض على مسؤول رفيع المستوى لتورطه في قضايا فساد، في وقت تواصل فيه الأجهزة الرقابية والشرطة عمليات ضبط وتوقيف بحق مسؤولين حكوميين كبار.

وقال مصدر أمني بمحافظة الإسكندرية لـ”إرم نيوز”، إن قوات الأمن وهيئة الرقابة الإدارية ضبطت، فجر اليوم، صلاح ياسر، رئيس لجنة مكافحة التهرب الضريبي المسؤولة عن منطقة مارينا العلمين السياحية، وهي من المناطق الحيوية والهامة في مصر.

وأشار المصدر، إلى أن المسؤول تلقى رشوى تقدر بمليوني جنيه من مستثمرين سياحيين في منطقة مارينا، مقابل التغاضي عن سداد مستحقات الدولة الضريبية التي تقدر بعشرات الملايين.

وأمس الثلاثاء، ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على مسؤول أمني كبير لتورطه في قضايا فساد. حيث يتولى هذا المسؤول منصب رئيس مباحث التهرب الضريبي بدمياط.

وضبطت هيئة الرقابة الإدارية، وهي هيئة رقابية حكومية مستقلة، خلال الفترة الأخيرة العديد من حالات الفساد المالي والإداري، كان أشهرها ما عُرف إعلاميًا باسم قضية “رشوة وزارة الزراعة” و”رشوة مجلس الدولة”، وقضية الإتجار في الأعضاء البشرية.

وقالت منظمة الشفافية الدولية في استطلاع عن الفساد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نشر في مايو/أيار 2016 إن مصر سجلت أعلى نسبة فساد في المنطقة بعد اليمن، حيث يضطر نصف المصريين لدفع الرشاوى للحصول على الخدمات العامة.