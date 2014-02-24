مراهقة سعودية تنجو من إغواء وافدَين في مكة المكرمة

أقدم وافدان شقيقان يعملان في أحد فنادق المملكة العربية السعودية على الاختلاء بمراهقة سعودية تبلغ من العمر 15 عاماً، ومحاولة إغوائها بقصد هتك عرضها وممارسة الفاحشة معها.

وكشفت دورية هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة مكة المكرمة أعمال الوافدين المخلة بالأداب،بمحض الصدفة عندما رصدت مراهقة بثوبها المدرسي، تدخل إلى فندقاً مع شاب.

واستفسرت دورية الهيئة لدى استعلامات الفندق، عن الشاب الذي تبين أنه يعمل في الفندق و يحمل الجنسية البرماوية. وعلى الفور حذر شقيقه الذي يعمل في الفندق ذاته بعد ملاحظته وجود كوادر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أخيه، الذي قام بإخفاء الفتاة في عفش الغرفة،وتوارى هو عبر سلم الطوارئ.

وأثمر تفتيش رجال الهيئة عن ضبط الجاني وشقيقه والفتاة المختبئة، وتم تحويل الشقيقَين إلى الجهات المختصة، في حين تم استدعاء ولي أمر المراهقة لاستلامها.