مصري مقيم في السعودية يرفض بيع لوحة سيارته بـ 800 ألف دولار

يرفض هشام الببلي، وهو مصري مقيم في العاصمة السعودية الرياض، يرفض بيع لوحة مركبته التي تخطت قيمتها 3 ملايين ريال رغم أن أجره لا يتجاوز 4 آلاف ريال (1066 دولار)، وسيارته لا تتعدى قيمتها 12 ألف ريال (3200 دولار).

ويقول الببلي إنه تلقى المركبة موديل 1998 قبل ثلاثة أعوام، هدية من صديقه السعودي، لكنه لم يتوقع أن تتحول هذه المركبة إلى حالة من الإزعاج المستمر.

وقال في الحديث لـ "العربية": إن "لوحة السيارة مميزة، وهذا السبب الرئيسي فيما وقع له من تهرب مقابلة السعوديين، وأن يتحرك بها، نظراً لكثرة الذين يستوقفونه في الطرق من أجل شراء لوحته وهي (س س س 1)، إذ بدأت بقيمة 200 ألف مع المركبة، ووصلت إلى 3 ملايين ريال (800 ألف دولار)".

وأضاف الببلي: "أنا الآن لا أتحرك بها، بل أستقل سيارات الأجرة (التاكسي)، لكي يتجنب الذين يستوقفونه من أجل شرائها".

ويقابل الببلي هذه العروض بالرفض بتاتاً، رغم ضغوط أسرته وأصدقائه بقبول العرض، إلا أنه لم يتجاوب معهم، والسبب وفاؤه للصداقة التي دامت 16 عاماً مع مهديه.