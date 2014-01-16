فتاة سعودية تقبل عشيقها في أحد شوارع الرياض

أقدمت فتاة سعودية على تقبيل عشيقها داخل سيارته المركونة في شارع "التحلية" في العاصمة السعودية الرياض.

وتلقت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مؤخراً بلاغاً من أحد المواطنين عن خلوة غير شرعية لشاب وفتاة سعوديان، يقومان بفعل منافي للحشمة والآداب العامة داخل سيارة.

وتحركت دورية تابعة لهيئة الأمر بالمعروف من فورها إلى موقع السيارة، لتضبط الفتاة والشاب بالجرم المشهود.

وتم تحويل الفتاة والشاب إلى الشرطة، ليحاكم الشاب في محكمة منطقة الرياض حيث يقيم، أما الفتاة فتم تحويلها إلى محكمة القطيف التابعة للمنطقة الشرقية حيث مكان إقامتها، وتعقد الجلسة الأسبوع المقبل.

يُذكر أن أفراد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -الذين يعرفون باسم "المطوعين" أو "المطاوعة"- يعملون على تطبيق القواعد الإسلامية المحافظة إلى حد كبير في البلاد والمتعلقة بقضايا من قبيل اللباس والمبادئ الأخلاقية.