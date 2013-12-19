سعودي يغتصب مراهقاً ويصوره ويبتزه منذ 3 أعوام

أقدم شاب سعودي على اغتصاب مراهق سعودي وتصويره في أوضاع مخلة وابتزازه بسحب مبالغ مالية منه منذ ثلاثة أعوام مهدداً إياه بنشر الصور.

وكان الجاني قد استدرج المراهق إلى منطقة مهجورة في مدينة عرعر شمال المملكة العربية السعودية، ومارس معه الفاحشة بالقوّة، ثم صوّره في أوضاع جنسية مخلة، ليستغل الصور في ابتزاز الفتى وسحب مبالغ نقدية كبيرة منه.

وتسبّبت الحالة النفسية السيئة التي عاشها الضحية، وعجزه مؤخراّ عن توفير المبالغ بلجوئه إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليتقدّم بشكوى بحق مغتصبه.

وتمكن رجال الهيئة من إلقاء القبض على الجاني الشاذ إثر كمين، وتمّت إحالته إلى الجهات المختصّة.

وتُعتبر محاربة ظاهرة الشذوذ الجنسي في السعودية -أكثر المجتمعات العربية والإسلامية محافظة- من اختصاص لجنة مكافحة الشذوذ الجنسي المشكلة بأمر وزاري من وزارة الداخلية ومكونة من مندوبين من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبحث الجنائي.

يُذكر أن عدد حالات الشذوذ الجنسي التي فحصها الطب الشرعي في المملكة العربية السعودية خلال العام 2012 بلغ 452 حالة؛ أغلبها في العاصمة الرياض